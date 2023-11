Esta es la razón de la extraña sonrisa de Rodofo Sancho en una vista clave para su hijo Daniel

Daniel Sancho se ha enfrentado hoy a un día clave en el complicado proceso judicial en el que se encuentra inmerso desde que fue acusado de matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El chef español ha atendido una vista con el juez y se ha declarado no culpable de los delitos de asesinato premeditado y robo de documentos de identidad, aunque sí ha reconocido los cargos de ocultación del cadáver.

Se trata de un nuevo giro de guion en el caso que llevará a la Fiscalía a examinar de nuevo las pruebas para intentar demostrar que sí hubo premeditación, un supuesto que, de confirmarse, terminaría con el acusado en el corredor de la muerte.

Rodolfo Sancho acompaña a su hijo Daniel a su vista ante el juez Gtres

Su padre, Rodolfo Sancho, ha querido acompañar a Daniel en este día tan importante. El actor ha accedido a la sede judicial tailandesa sobe las 09:30 horas (hora local) por la puerta principal, tras pasar el control de seguridad, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. Aunque la prensa allí presente agradece el buen humor y el respeto que siempre ha mostrado a los reporteros, la feliz actitud del intérprete no deja de sorprender por lo mucho que se juega su hijo. De momento, son dos los principales escenarios que se barajan: o la pena de muerte o la cadena perpetua, y ninguno de los dos es nada halagüeño.

La razón que se esconde tras esta sonrisa no es otra que el deseo de transmitir una imagen de fuerza, tal y como el propio actor aclaró en su día. "No estoy llorando por los suelos...Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", comentó ante la prensa en su primera visita a Tailandia.

Como el acusado ha negado parte de los cargos que se le atribuyen, ahora deberá llevar a cabo una nueva declaración y se realizará un nuevo examen y análisis de las pruebas. Este proceso culminará con un juicio que posiblemente se celebrará entre febrero y abril de 2024, tal y como la Fiscalía ha explicado a la agencia EFE.

Ya han pasado más de tres meses desde que Primeras imágenes de Daniel Sancho detenido en Tailandia, cuando fue detenido por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, un delito que en Tailandia conlleva la condena a muerte. Aunque en su día confesó que había matado al doctor por accidente y posteriormente ocultó sus restos, el chef siempre ha negado que fuera premeditado, en un intento de librarse de la pena capital y reducirla a la perpetua.