Abril Zamora sorprende con la dura historia de su infancia

El nuevo proyecto del que Chenoa es presentadora está demostrando la capacidad de los nuevos formatos para triunfar como productos de entretenimiento de calidad. Actualmente en el concurso hay muchos profesionales que se esfuerzan por hacer su mejor trabajo y aportar sus experiencias y vivencias. De entre todas estas personas destaca la figura de una nueva profesora de la academia que se ha incorporado recientemente: Abril Zamora.

La manera que ha tenido de inculcar su método interpretativo ha sido muy comentado por los concursantes por ser una persona que se implica mucho y que sabe ser un gran apoyo.

No se han dado a conocer muchos detalles sobre la actriz que fue también una de las guionistas de ‘Élite’, por lo que se ha rescatado en los últimos días una entrevista del podcast ‘Lo que tu digas’ dónde Zamora ha sorprendido con uno de los relatos más duros de su infancia.

“Mi padre de baja calidad le perdimos la pista cuando éramos bastante pequeños y luego reaparece en nuestra vida de manera muy desastrosa”, arranca en una entrevista que no deja a nadie indiferente.

Pasaron años hasta que volvieron a tener noticias de él: “Me llamó y me dijo '¿sabes quién soy?' con una voz muy chunga y cascada porque era alcohólico. Hablamos un momento pero eso me puso en un lugar de hipermadurez. Le dije que me alegraba de que me llamara y que no le guardaba ningún rencor y que esperaba que fuera feliz, pero que ya no tenía cabida en mi vida. Todo eso me nació como si naciera en mí una persona y estuviera pilotando los mandos. Me sentí muy tranquila”.

A pesar de haber dejado claro cual era el papel del que fue su padre, no pudo evitar emocionarse cuando el pasado año le hicieron saber que había fallecido: “Fue cuando ya había hecho la transición social como mujer y como salgo en la tele él lo sabía. Yo no fui a verlo cuando murió porque no me nacía, no procedía. Pero él, que siempre criticó mi feminidad, sé que dijo algo así que le parecía muy guapa. Y para mí eso significó cerrar muchos capítulos. Fue bonito para mí”.

Abril Zamora, guionista y directora de "Todo lo otro", que se estrena hoy en HBO Max. HBO MAX HBO MAX

“Lo pasé francamente mal aun no teniendo relación con él. Siempre estaba mentalizada de que me llamarían para decirme que había fallecido porque llevaba muy mala vida. Y no sabía que iba a ser tan doloroso para mí. Siempre cumplo mis plazos de trabajo, no me gusta retrasarme y en ese momento estaba escribiendo 'Élite' y fue la única vez que llamé a Carlos Montero y Darío Madrona para decirles que había muerto mi padre y que no podía hacerlo hasta el día siguiente. Me sentí infantil, huérfana, pequeña. No estaba preparada psicológicamente para sobrellevar su muerte y sentir que no iba a estar más”, prosigue mostrando su lado más natural y cómo vivió uno de los sucesos que la había marcado desde pequeña.

El rencor no es algo que tuviera reservado para el que fue su progenitor: “Nunca se lo he guardado, ni cuando era pequeña porque que me insultara, para mí era normal. No podía pensar 'qué malo' porque pensaba que todos los padres eran así en las casas de los demás. Hasta que creces y te das cuenta de que no”, terminó Zamora.