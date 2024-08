Un accidente pone fin a las vacaciones de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

En su primer verano como marido y mujer, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están disfrutando las mieles de su matrimonio. Parece que viven en una eterna luna de miel, aunque también han descansado de los planes conyugales con escapadas por separado. Así lo hizo el alcalde de Madrid, que hizo el Camino de Santiago una vez más con sus amigos, dejando a su chica hacer sus propios planes por su cuenta. Pero también se han adentrado a los placeres de la vida compartiendo preciosos momentos con Sotogrande como telón de fondo. Eso sí, no todo ha sido idílico en sus días por la elitista zona gaditana, pues un imprevisto ha puesto en jaque sus vacaciones, hasta el punto de tener que regresar a casa antes de lo previsto.

El primer plan de vacaciones de José Luis Martínez Almeida no incluye a su mujer, Teresa Urquijo

El recién estrenado matrimonio había confiado su descanso estival en Sotogrande, donde se instalaron a principio del presente mes de agosto. Su idea era despedir aquí el mes, aunque han hecho las maletas de forma apresurada, tras el accidente que ha sufrido Teresa Urquijo. La joven necesita las muletas para poder caminar, como así han mostrado en exclusiva las fotografías publicadas este miércoles por la revista ‘Diez Minutos’.

Lo que no ha trascendido aún ha sido el susto que le obliga a tener que llevan tan incómodo complemento en plenas vacaciones, aunque se entiende que ha sido un traspiés doloroso, pues tuvo que acudir de urgencias al hospital para solicitar ayuda profesional. Salió ya en muletas y aunque ha tratado de acostumbrarse a ellas como fieles compañeras de viaje, al final ha optado por volver a Madrid y recuperarse en la tranquilidad de su hogar, bajo los inestimables cuidados de su marido.

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo Gtres

Aunque no hay motivo para que se extienda la preocupación por la abogada, pues parece un accidente leve sin mayores consecuencias. Al menos eso se desprende del hecho de que no haya precisado de férulas, escayolas o cualquier tipo de venda para proteger el pie dañado. No obstante, sí resulta lo suficientemente tedioso como para poner fin a sus vacaciones en Sotogrande. Un viaje que ha sufrido otras pausas, como la que realizó José Luis Martínez-Almeida en la fiesta del 15 de agosto, festivo en Madrid por la celebración de las fiestas por la Virgen de la Paloma. Atrás dejan planazos de los que ahora atesoran bonitos recuerdos, como sus salidas a restaurantes de moda para saciar su apetito, paseos con sus perros por las inmediaciones del lugar en el que se hospedaban, así como torneos de golf con amigos que llenaron sus días de risas.