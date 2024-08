Teresa Urquijo presume de tipazo en las playas de Sotogrande con el bikini estampado más bohemio (y mini)

Eran las fotografías más buscadas del verano, y la revista SEMANA nos las muestra hoy en exclusiva en su portada. Las imágenes más esperadas de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo en su faceta más natural y cómplice en un extenso reportaje del matrimonio disfrutando de unos días de relax y desconexión en las playas de Sotogrande donde hemos podido ver a Teresa Urquijo por primer vez lucir tipazo en un bikini muy mini. Un traje de baño muy de su estilo, estampado y con aires bohemios que tanto representa su forma de vestir a la que nos tiene acostumbradas.

Todo el mundo habla de ella. En los corrillos de la alta sociedad madrileña, en el mundo de la moda y en el de la política. Y más después de su primera aparición en una alfombra roja el pasado lunes en los Premios Laureus, celebrados en la capital española. Sí, estamos hablando de Teresa Urquijo, 'la primera dama' de Madrid, después de su aclamada boda del año con José Luis Martínez-Almeida. La joven de 27 años se ha convertido, seguramente sin quererlo, en uno de los grandes personajes de la crónica social, y no solo en Madrid. Y ahora también en las playas de Sotogrande con este mini bikini estampado muy bohemio que podría llevar cualquier chica de su edad en su maleta de vacaciones, saliendo así de su estilo más clásico y recatado.

El estilo de Teresa Urquijo a análisis

Los expertos del sector han tenido la posibilidad de descubrir un armario rendido a la tendencia del lujo silencioso y protagonizado por una prenda fetiche: el vestido midi camisero. Es una tendencia consistente en llevar los modelos de altas firmas al minimalismo más depurado para que no se pueda identificar a qué marca pertenecen. De Temperley London, a Ganni o Robbe Witty, de momento sin apostar por la moda española.

"Creo firmemente en el gran potencial y poder de influencia de Teresa Urquijo, cuyo pesado e histórico apellido hacen de su figura y perfil uno verdaderamente atractivo de cara a las colaboraciones con marcas y campañas de publicidad. Ahora bien, aún no ha encontrado su estilo. No es que sea clásico, recatado, discreto…Te das cuenta perfectamente que le falta conocimiento del mundo de la moda, de las tendencias y de lo que mejor le puede sentar a su silueta. Y no pasa nada. No es una crítica, es un análisis y es una realidad. Pero esto tiene solución, necesita la asesoría de un experto. Tenemos muchos casos, la Reina Letizia por ejemplo, que hemos visto que con el paso de los años y con la ayuda de una mano experta, puede pasar de tener mínima relación con la moda a ser un gran icono de estilo", nos analizaba hace unos meses a este medio Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación. Diferente es el alcalde madrileño, que descarta dejarse asesorar.