Agenda secreta de Jesús Gil Marín

Restaurantes/ Bares y clubs

Para una cena romántica/ o cena tranquila

Zalacaín.

Platos favoritos

Fuera de restaurante, los huevos fritos con patatas.

Postres

Todos los caseros, flan, arroz con leche...

Para una noche de copas

Depende de la compañía, no soy de salir por la noche.

Para comida de trabajo

Cualquiera de los Urrechu.

Para música y baile

Me encanta el flamenco, en todas sus modalidades... voy a fiestas privadas más que a locales públicos.

Un bar o cafetería

La Maruca de Velázquez.

Chiringuitos de verano

Los Trocadero y El Ancla.

Tartas, chocolate y pastelería

Tarta de Santiago, de manzana, y la tarta de chocolate negro con mínimo 80% de cacao.

Para chocolate con churro

San Ginés de Pedro Trapote.

Para tapas

La Taberna de Lucía en Estepona.

Catering

UZ (Zalacaín).

Sitios de Gourmet

Horcher, 1911.

Bodegas favoritas

Matarromera de Carlos Moro y Marqués de Murrieta de Vicente Cebrián.

Champagne

Dom Perignon.

Cocteles favoritos

Pisco Sour.

¿Te gusta cocinar?

No demasiado, sólo cocino una vez al año, en Nochebuena las angulas.

Jesus Gil Marin en su despacho de Gilmar Javier Ortega

Galería, museos y arte

Tus museos favoritos

El Prado, el del Ejército, el Guggenheim y el museo del Atlético de Madrid.

La última exposición a la que fuiste

La de José Manuel Ciria.

Una obra de cualquier artista que te gustaría tener en tu casa

Una de Andy Warhol.

Tus artistas favoritos

Son varios, me gusta mucho Picasso, Dalí...

La última vez que fuiste al cine, opera o teatro

Madama Butterfly.

Una obra de teatro, opera o musical que te encanto

El Rey León.

Tus floristerías favoritas

Yo hago mis propias flores, tengo un invernadero, a mi mujer le encanta hacer centros con mis flores.

Para decorar tu casa/Tiendas de decoración

Renato Costa, me ha hecho todas mis casas, aprovecho para mandarle un abrazo allá donde esté.

Arquitectos

Tengo muchos amigos, depende del uso llamaría a uno o a otro.

Moda y shopping

¿Cómo describirías tu estilo?

Depende de la estación, en invierno llevo traje y corbata y en verano guayabera, lo aprendí de mi padre.

Tiendas- trajes para ir a una Gala

Tengo una maravillosa mujer que me resuelve todo el tema de la moda.

Zapatos

Cómodos, es lo que más interesa.

Gafas de sol

Me encantan, cada vez que me voy de viaje me compro unas. Las marcas varían, hay muchas buenas.

Relojes

Hubo un tiempo en el que me interesaban mucho, ahora menos.

Jesús Gil Marín montando a caballo Jesús Gil Marín

Imagen y cuidados

¿Tu imagen es importante para tu trabajo? ¿Dedicas mucho tiempo a su cuidado?

Sí, intento cuidarme por dentro y por fuera.

Cremas y productos imprescindibles

Utilizo cremas anti-aging, de las manos y del cuerpo, las tuyas, Massumeh, son de las buenas.

Como cuidas tu pelo

Me pongo lo que me compra mi mujer.

¿En qué consiste tu rutina para estar en forma?

Todos los días hago una hora y media de deporte, aérobico, pilates y pesas.

¿Qué deportes practicas?

Pilates sobre todo, natación, máquinas y equitación.

¿A que gimnasio vas?

Tengo uno en casa.

Música

¿Qué música suena en tu Spotify?

Flamenco, fundamentalmente bulerías.

¿Qué música escuchas mientras trabajas?

A mi secretaria (je je).

Tus cantantes favoritos

Rocío Jurado, Camarón, todo lo que sea buen flamenco.

Una canción

“Qué no daría yo” de Rocío Jurado.

Conciertos memorables

Rocío Jurado, Pitingo, Miguel Poveda.

Viajes

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son tus ciudades y países favoritos?

Es mi mujer quien me obliga a viajar, pero me gusta mucho Asia. Si fuera por mí, yo disfrutaría del campo y de los animales.

¿Cuándo viajas, que es lo que nunca falta en tu maleta?

La bolsa de aseo, esa la preparo yo!

Hoteles favoritos

Hay hotelazos en muchos sitios, el Marina Bay Sands en Singapur o el Jumeirah Burj Al Arab en Dubai.

Un viaje de ensueño

He cruzado 7 veces la cordillera de Argentina a Chile a caballo y no me importaría volver a hacerlo.

Un viaje pendiente

Mongolia.

Para conocerte mejor

¿Qué personas han sido fundamentales en tu carrera profesional?

Mi padre, mi socio Manolo, mi secretaria Begoña, y la que fue mi primera secretaria, Encarnita.

¿Cuál fue el mayor desafío o logro?

Hicimos una operación milagrosa, allá por el ́85, de un local en la calle Fuencarral, el precio era de 300 millones de pesetas, pagamos 10 y no teníamos más, y una semana antes de que venciera el contrato lo vendimos en 600 millones de pesetas.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Me han dado muchos buenos consejos. Mi padre decía que tenemos dos orejas y una boca porque hay que escuchar el doble que hablar.

¿Dónde nace tu inspiración?

El campo y los animales me ayudan mucho.

Has colaborado con muchos cantantes, actores, directores y artistas ¿Cuál de tus colaboraciones/proyectos se acabó convirtiendo en un proyecto más emocional para ti?

Los de carácter benéfico. Hemos ayudado y ayudamos a muchas ONGs, no nombro a ninguna específica por no menospreciar al resto.

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Habría que definir qué es el éxito, pero supongo que la constancia, la tenacidad y la ilusión.

¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta el momento?

Ha habido muchos, la política fue algo de lo que aprendí inmensamente, pude ayudar a la gente. Mi experiencia personal en Los Ángeles de San Rafael, y cumplir los 40 años de GILMAR rodeados de nuestro equipo.

¿Con qué nuevos proyectos nos vas a sorprender?

Tengo una ilusión brutal para hacer la mejor finca de caza más próxima a Madrid, en cuyo diseño me ha ayudado mucho mi hija.

¿Cuál es tu mayor fortaleza?

Seleccionar las prioridades.

¿Cómo es tu día a día?

Emocionante. Doy gracias a Dios por despertarme ilusionado todos los días.

¿Qué haces cuando necesitas desconectar?

Los animales y las plantas son mi terapia.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Aprender de la naturaleza y de mi hija, son dos grandes enseñanzas.

Cual es tu momento favorito del día?

Cuando voy a ver a mi nieta, Gracia.

¿Tienes mascotas?

Muchas, perros, caballos...

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías?

Nada, me encanta mi vida. Siempre hay detalles mejorables pero el resultado ha sido maravilloso.

Una película que has visto una y otra vez.

El Padrino.

¿Qué series de TV estás viendo y cuáles recomiendas?

Blacklist, Yellow Stone.

Los deportes que sigues

Fútbol, al automovilismo, el tenis y los toros.

Los actores, artistas o personaje histórica que te hubiera gustado conocer. ¿Qué les preguntarías?

Don Quijote. ¿Qué opina de la situación actual en España?

Celebrities que te han impresionado

Lola Flores, en una presentación que hizo mi padre del Atleti en Marbella actuaba ella y, para mi absoluta vergüenza, me sacó a bailar. Ese día me convencí de que la danza no era lo mío.

¿Qué libro te ha generado el mayor impacto en tu vida?

Ahora leo mucho a Marian Rojas y en su día me relajaba Juan Ramón Jiménez.

¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche y cuáles recomiendas?

Secretos de mi partido de Hernández Mancha, me gusta la intensidad de su vida y su cultura.

Un fin de semana perfecto/Una escapada de fin de semana.

A montar a caballo donde sea, y últimamente estar con mi nieta todo el tiempo que me dejan.

Una frase que te inspira...

“Nuestra naturaleza está en la acción. El reposo presagia la muerte” del matemático, físico, filósofo Blaise Pascal.

Un lujo...

Ahora mi mayor lujo es mi nieta, y después una buena partida de mus.

El último lujo que te has permitido

Irme dos días a los San Fermines con un extraordinario grupo de amigos culminados con una espectacular comida en las bodegas Murrieta.

Un vicio...

El mus.

Un capricho inconfesable...

Si es inconfesable...

Regalo favorito

Una conversación interesante o partirme de risa con mi gente cercana.

Un recuerdo especial de tu infancia.

La bondad de mis abuelas.

Doy gracias a la vida por...

Muchas cosas, todos los días. Entre ellas, seguir disfrutando de mi madre.

¿Un sueño por cumplir?

Envejecer con salud e ilusión.