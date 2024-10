Agenda secreta: Sofia de Borbón y Mateos

Restaurantes, bares y clubs

Para una cena romántica

En el Castello Banfi, en La Sala dei Grappoli, sin duda, situado en la campiña Toscana en Montalcino, Italia.

Algún plato favorito

Patatas con huevo en Casa Lucio, Madrid, de toda la vida, porque además les quiero mucho a toda la familia.

Un postre

Su arroz con leche.

Para una noche de copas

Maison Jaguar, cena y copas en Madrid. Fantástico.

Para comida de trabajo

Los Remos, en Madrid, en la carretera de La Coruña y la Trainera, en Madrid.

Para música y baile

Salvaje.

Un bar o cafetería – Para tomar un café con leche

Embassy, La Moraleja; Pino, La Moraleja. Alcobendas, Madrid.

Tus terrazas favoritas

El Jardín de Diana, Madrid, Room Mate Macarena, Madrid.

Chiringuitos de verano

Sol Beach Guadalmina.

Tartas, chocolate y pastelería

La Tarta de Chocolate mejor del Mundo y Embassy.

Para chocolate con churros

San Ginés Madrid y Marbella

Para tapas

Casa Curro, Marbella, Santiago Marbella, los Huevos de Lucio, Madrid, La Niña del Pisto Marbella y La Ponderosa en Cuenca.

Catering

El Atelier de Manuela. De Manuela Lozano.

Sitios de Gourmet

Doña Tomasa

Bodegas favoritas

Abadía Retuerta, Remelluri, Vega Sicilia, Pago de Carraovejas, El Anejón

Champagne

Veuve Clicquot.

Cócteles favoritos

Mojito.

¿Te gusta cocinar?

Un poco.

Los chefs que sigues en las redes sociales

Samantha Vallejo-Nágera, Atelier de Manuela, Muy dulce Vinuesa

Tus floristerías favoritas

Búcaro, Los Peñotes.

Para decorar tu casa

Banni, Borgia Conti, Gunni Trentino.

Decoradores y Diseñadores de interiores

Peña, Cristina Afán de Ribera, Manuel Figueroa, Lorenzo Quipo de Llano

Arquitectos

Rafael Moneo, Raquel Oliva, Eva Franch.

Moda y shopping

Eres super estilosa. ¿Cómo describirías tu estilo?

Mi estilo es casual, a la moda, pero mi moda. Me adapto a algunas tendencias, poniendo mi toque personal, lo cierto es que diseño mi propia ropa, me encanta.

Para shopping

Pues muchas marcas, Barrio de Salamanca en Madrid. Maravilloso barrio para encontrar todo lo que necesites.

Ropa de vestir

Elie Saab, Loewe, Armani, Chanel, Hermes... los clásicos, no los abandono.

Para ir a una gala o evento

Valentino.

Ropa sport y de día

Me encanta la ropa de caza.

Fondo de armario

Traje negro, azul, camisas blancas, negras, vestidos blancos y negros, largos y cortos.

Diseñadores que te inspiran

Elie Saab y Valentino.

Estilista

Yo.

Bolsos

Hermes, Loewe y Gucci.

Zapatos de vestir

Manolo Blahnik, Paco Gil, Purificación García, MIM y Pedro Miralles.

Ropa de deporte

Montepicaza, Barbour, Gucci, Louis Vuitton

Zapatilla de deporte

New Balance y Nike.

Accesorios

Hermes.

Gafas de sol

RayBan, Gucci, Dior, tengo muchas. Me gustan mucho, las utilizo todo el año.

Imagen y cuidados

¿Tu imagen es importante para tu trabajo? ¿Le dedicas mucho tiempo a cuidarla?

Realmente sí; la cuido continuamente cada día y noche.

¿Cómo cuidas tu piel?

Por la mañana y por la noche utilizo la limpiadora maravillosa y única, Cleansing emulsión with Royal Jelly de la marca Massumeh, es increíble. Por el día la crema de Caviar & Diamond Anti-Aging Cream, antes el Caviar Hydrolifting Serum del mismo nombre y misma marca Massumeh, y por la noche, otra vez la limpiadora y unas vitaminas de Massumeh, Essential Vitamins & G.L.A, más la hidratante de noche de Caviar también de Massumeh. Son una maravilla.

Cremas y productos imprescindibles

Tratamientos corporales exfoliante de Opatra

Tu perfume

Elie Saab.

¿Cómo cuidas el pelo?

Lo cuido yo, con Karite. Tratamientos de pelo Karite y tratamientos de Nu Skin.

Estás muy en forma. ¿En qué consiste tu rutina?

Mi rutina es salir todos los días al campo con mis 6 perros y andar 8 kilómetros y luego yoga.

¿Qué deportes practicas?

Golf, hípica, natación y sky.

¿A qué gimnasio vas?

No voy, tengo entrenador personal. No me gustan los gimnasios.

Galerías, museos y arte

Tus museos favoritos

Museo del Prado, Thyssen, Louvre, Hermitage y Moma.

La última exposición a la que fuiste

Fui a la de Santiago Pedraz.

¿Qué obras tienes en tus casas?

Bueno eso mejor no decir, jaja. Tengo varias de amigos conocidos en el mundo del arte.Me fascina la pintura.

Una obra de cualquier artista que te gustaría tener en tu casa

Antonio Santana, pintor sevillano.

Tus artistas favoritas

Ainhoa Arteta, amiga y fabulosa.

Te gusta ir al cine o teatro

Ahora no voy mucho al cine, cómo se puede ver todo en casa, lo prefiero. Y al teatro este año poco, porque he viajado mucho.

Una obra de teatro que te encantó

Madama Butterfly.

Música

¿Qué música suena en tu Spotify?

De todo, española, flamenco, ópera, clásica, pop.

¿Compartirías tu lista de Spotify?

Sí claro y la comparto.

Tus cantantes favoritos

Julio Iglesias, un clásico, me encanta, Alejandro Sanz, Castro Domínguez, Juan Peña, Arturo Pareja Obregón, India Martínez...

Una canción

'Todo no es casualidad', de India Martínez.

Artistas

Bruce Springsteen, Phill Collins.

Conciertos memorables

El de Bruce en el año 1981 en Barcelona.

Viajes

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son tus ciudades y países favoritos?

Me encanta Italia, lo conozco prácticamente entero: Roma, Venecia, Lucca, Nápoles, Florencia, Saint Geminando... He ido muchas veces. Portugal, Lisboa, Cascaes, Oporto, Obidod, Tavira, Sintra, Faro, Guimaraes, Coimbra, Sorthela, Piodao, Aveiro, llamado la Venecia portuguesa; también lo conozco entero, me gusta la gastronomía, la gente, los lugares tan bonitos y diferentes.

Cuándo viajas, ¿qué es lo que nunca falta en su maleta?

Un libro, mis cremas y mi perfume.

Hoteles favoritos

Palacio de Estoril, desde muy pequeña he veraneado allí, me conocen mucho y estoy como en mi casa. Hotel Paya de La Luz en Rota, me encanta, su luz, su energía. En Jerez, Hotel Jerez y Hotel Villa de Jerez, donde también me siento como en mi casa.

Un viaje de ensueño

Canadá, con mi padre, se quedó pendiente.

Un viaje pendiente

Canadá.

En pocas palabras

¿Qué personas han sido fundamentales en tu carrera profesional?

Mi padre Francisco de Paula de Borbón, su hermana, mi tía Elena de Borbón, Augusto Ferrer- Dalmau, Santiago Velo de Antelo y mi marido.

¿Cuál fue el mayor desafío o logro?

Meterme en telecomunicaciones sin tener ni idea, cuando empezó todo ese mundo.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Mi padre Francisco de Paula De Borbón: “Intenta no hacer nada que no te haga feliz”.

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Perseverancia e ilusión en cada cosa que hago.

¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta el momento?

Muchas cosas, cada cosa que emprendí es un reto que me llena. Ayudar a tantas personas, sobre todo es mi gran vocación desde que nací.

¿Con qué nuevos proyectos nos vas a sorprender?

Pues me he hecho criadora de Teckel, raza que me apasiona. Me apasionan los animales, tengo muchos Teckel y creo que es una raza tan diferente, tan divertidos, listos. He tenido muchas razas, pero cuando descubrí esta hace 9 años no quiero otra.

¿Cuál es tu mayor fortaleza?

La Fe.

¿Cómo es tu día a día?

Variado, nunca es igual. Trato de sacar tiempo para estar y caminar con mis perros, es algo que me da paz.

¿Qué haces cuando necesitas desconectar?

Salir al campo o conducir.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Leer, escribir, caminar por el campo.

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías?

El fallecimiento de mi padre, tan joven.

Una película que has visto una y otra vez. ¿Cuál es la película que más veces has visto?

'Lo que el viento se llevó' y 'Memorias de África'.

Los deportes que sigues

Cuando hay torneos, Golf, Hípica, F1, Tenis, Boxeo.

¿Qué personalidad histórica le hubiera gustado conocer?

Agustina de Aragón y María Pita.

Los actores y artistas que te hubiera gustado conocer. ¿Qué les preguntarías?

Cómo era triunfar en aquella época.

Celebrities que te han impresionado

Ava Gardner, Grace Kelly y Coco Chanel.

¿Qué libro te ha generado el mayor impacto en tu vida?

Hace muchos años, El Perfume.

Un libro que nunca te cansarías de leer

Todos los de personas con bagaje en la vida, que te enseñan muchas cosas.

¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche y cuáles recomiendas?

Ahora tengo el de José Miguel Fernández Sastrón, 'Menos Protocolo y más patatas', que me divierte todo y el de Carlos Jaramillo, 'No hagas montañas de granos de arena' y como siempre va conmigo el de Marcos de Quinto, 'Notas desde la Trinchera'. Y ahora estoy pendiente de adquirir el nuevo libro de Marcos de Quinto, 'La 'otra vida del fugitivo'.

Un fin de semana perfecto/Una escapada de fin de semana

A cualquier lugar que puedan ir mis perros.

Una frase que te inspira

"Intenta no hacer nada que no te haga feliz", frase de mi padre como comenté antes, va en mi vida.

Un lujo

Estar tranquila.

El último lujo que te has permitido

Mi Marca de Teckel, “Teckel De Artois”.

Un vicio

Los animales.

Un capricho inconfesable

Una casa para mi criadero.

Regalo favorito

Productos de belleza y moda.

Un recuerdo especial de su infancia

Mis padres, Francisco de Paula De Borbón y Charo Mateos, mi familia y mis amigos. Siempre en mi corazón.

¿Un sueño por cumplir?

Que sea un éxito mi próximo proyecto y que pueda seguir con mi Asociación Damas H de María Pita, que por culpa de envidiosos, no me lo están poniendo fácil, pero el karma llega. Lo tienen asegurado. Y los buenos amigos y abogados existen. La Justicia..