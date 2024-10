Aitana, más habladora que nunca, desvela si está enamorada de nuevo tras su ruptura con Sebastián Yatra

Aitana ha disfrutado de un intenso fin de semana en Madrid con su familia. La artista, que se ha mudado recientemente a Miami, ha vuelto a la capital unos días y ha sido interceptada por las cámaras disfrutando de un domingo de Rastro, uno de sus planes favoritos. De hecho, no es la primera vez que la cantante se deja ver por el mercado más famoso de Madrid y, en esta última ocasión, la joven se ha sincerado ante los medios y ha desvelado si está enamorada de nuevo tras su polémica ruptura con Sebastián Yatra.

Después de disfrutar del clásico en el Bernabéu, Aitana se ha dejado ver con sus seres queridos paseando por el barrio de La Latina y, con una sonrisa, ha atendido amablemente a los medios. Muy sincera y más habladora que nunca, la cantante ha aclarado si su corazón está ocupado de nuevo y si ha comenzado una relación con Biel Juste, el modelo con el que se ha relacionado sentimentalmente en los últimos meses.

Aitana paseando por Madrid con unos amigos GTRES

Algo tímida, ha confesado que se encuentra "muy bien" tras su mudanza al otro lado del charco. Aunque no ha querido entrar en muchos detalles sobre su vida privada, Aitana ha querido dejar bien claro que no está de nuevo enamorada. "Me sacan novio cada dos días", ha expresado, explicando que "no tengo ningún novio, de verdad". Al ser preguntada por Biel Juste, la artista ha asegurado que entre ellos no hay nada. "Que no, que no, o sea, de verdad. Ya parad. Nada", ha reiterado la joven.

Mucho más cauta, Aitana sí que ha preferido guardar silencio sobre la petición de 16 años cárcel a Ana Duato, su exsuegra, y sobre su ausencia en la boda de Ana Guerra y Víctor Elías el próximo 31 de octubre, enlace al que asistirán casi todos sus compañeros de edición de Operación Triunfo.