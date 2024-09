Abatimiento, decepción... El vídeo de Aitana descifrado por un experto en lenguaje corporal

Hace unos días el Real Madrid suspendió temporalmente los conciertos del Bernabéu hasta solucionar los problemas de insonorización y ha obligado a reprogramar los eventos de Dellafuente, Aitana y Lola Índigo y cancelar el del grupo de K-pop coreano Music Bank.

"Próximamente se anunciarán las nuevas fechas y detalles de Dellafuente y Aitana, previstos inicialmente para el 15 de noviembre y el 28 y 29 de diciembre de 2024 respectivamente, y de Lola Índigo, previsto para el 22 de marzo de 2025. En el caso de Music Bank, que iba a tener lugar el 12 de octubre de 2024, se cancela definitivamente", señaló el Real Madrid en un comunicado publicado en su página web.

Tras conocer la noticia, Aitana publicó un vídeo en sus redes sociales mostrando su disgusto: "Llevo en shock unas horas y quería hacer este mensaje porque están saliendo muchas noticias. Doy un mensaje rápido y vendré con más soluciones, pero por motivos ajenos a mi equipo y a mí misma, me da mucha tristeza deciros que todos los conciertos del Bernabéu se tienen que cancelar o posponer meses".

La cantante añadía que sus conciertos se trasladarán al 27 y 28 de junio. "Me han confirmado nuevas fechas. No puedo explicar lo que siento, sé que mucha gente de fuera de Madrid y de España incluso que ha comprado billetes, hoteles para estar esos días han organizado vuestra vida y navidades. No está en mi mano", lamenta.

¿Fue sincero su pesar? La respuesta la tiene José Luis Martín Ovejero, master en comunicación no verbal y autor, entre otros libros, de "Miénteme… si te atreves". Se ha permitido analizar exhaustivamente el mensaje tan personal que grabó la cantante desde su teléfono móvil para dar la cara ante su público inmediatamente después de comunicarle que se suspenden los conciertos que iba a dar en el Bernabéu, en Madrid.

"Algo que me apasiona dentro de mi especialidad es comprobar la coherencia o incoherencia entre lo que se dice con las palabras y lo que se dice con todo el cuerpo. Y es que la palabra lo aguanta todo, pero el cuerpo transparenta lo que la persona siente en realidad. Y este caso es un gran ejemplo", dice. Y se fija, por ejemplo, en la mirada cabizbaja de Aitana. "En varias ocasiones, por ejemplo, al comienzo y cuando da la noticia de que se cancelan o posponen sus conciertos, lanza su mirada al suelo, algo que, en este contexto, lo asocio a tristeza y gran abatimiento personal".

Aitana en su concierto en Vigo. @aitanaintour

Martín Ovejero destaca a continuación lo que él llama "gesto de ruego", que repite en diversos momentos con las manos unidas, como cuando dice que "por motivos ajenos a mi equipo…". "Al decir que estos conciertos van a ser increíbles y lo va a dar todo, o cuando dice que lo siente. Este gesto transmite profundos deseos de que se confíe en ella, es un por favor, creerme".

El instante de mayor tristeza ocurre, en su opinión, cuando transmite a sus seguidores "os quiero un montón". "Aunque su flequillo me dificulta ver con claridad sus cejas, sí que las advierto en la orientación propia de la tristeza y todo su rostro lo confirma", indica.

¿Habló Aitana con el corazón?

El experto invita a fijarse cómo aprieta sus manos y cierra sus ojos al decir "que sé y lo sé que el 27 de junio y el 28 de junio van a ser muy grandes". "Así se expresa alguien cuando se entrega en cada palabra que pronuncia", añade.

Sus palabras quedan también reforzadas con el tono de voz. "Se escucha perfectamente -advierte este profesional- cómo en ocasiones se quiebra por la emoción que, no obstante, trata de contener y cómo necesita tragar saliva para seguir hablando". Su conclusión es que el vídeo es claramente espontáneo. "Aitana rebosa sinceridad, tristeza y compromiso, así que creo que ella ahora está muy afligida como también que, cuando salga al escenario en sus conciertos de junio, lo va a dar todo".