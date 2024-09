La foto que desata la locura entre Aitana y Sebastián Yatra y la verdad que lo arruina todo

La relación de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra es intermitente y son varias las veces que han decidido tomar caminos por separado, que al final terminaban cruzándose de nuevo para hacerles andar otra vez en pareja. Ha sido ha sucedido en los últimos meses, siendo constantes los rumores de ruptura y también los de reconciliación, hasta el punto de perderles la pista y no saber a ciencia cierta si están o no están. Pero desde hace un mes se confirmó el final de sus días de amor, creyéndose la definitiva, aunque descubriendo de nuevo que el guion de esta comedia romántica puede dar un giro inesperado. Más después de la fotografía que la cantante catalana ha compartido con sus seguidores de Instagram, que ya suman una horda de más de cuatro millones de personas, que ha desatado los rumores de una reconciliación.

Aitana junto a Sebastián Yatra. @aitanax

Todo ha sucedido en Los Ángeles, California, donde Aitana se ha instalado desde hace unos días, por cuestiones profesionales, sin olvidar los ratos para mimarse y conocer mundo. Desde el otro lado del charco, la cantante permanece unida a sus fans a través de las redes sociales, donde ha compartido un story que no ha dejado a nadie indiferente y ha desatado los rumores. No tanto por el top rojo que luce en la instantánea o su pose desenfadada, sino por el escenario donde se capta la estampa. Y es que son muchos los que han identificado el salón, como el de la mismísima casa de Sebastián Yatra en Hollywood Hills. Pero no se trata de un mero comentario, sino que se ha podido confirmar que el mobiliario que se observa en la foto de Aitana es el mismo que luce en las fotografías que su exnovio ha compartido en sus redes sociales cuando se encuentra en su exclusiva mansión, en una de las zonas más elitistas de Los Ángeles. Sin embargo, no todo es lo que parece…

Aitana en la casa de Los Ángeles de la polémica Instagram

Tal y como se ha desvelado después de tanto revuelo, en realidad la casa en cuestión no es propiedad de Sebastián Yatra. ¿Y por qué esa confusión? Pues porque en realidad sí que ha estado en ella en varias ocasiones, porque es propiedad de la compañía discográfica que lleva las carreras musicales de ambos cantantes. Esta residencia se la prestan a sus estrellas cuando deben acudir a Los Ángeles a grabar sus discos o rematar sus trabajos. Un detalle que había pasado desapercibido y que servía como prueba irrefutable de que los tortolitos se habían vuelto a entender, protagonizando una enésima reconciliación amorosa. No parece ser el caso, ahora que las ilusiones por situarles en el mismo espacio se han ido al traste. Más también por seguir siendo fuertes los rumores que afirman que la catalana está saliendo ahora con el influencer Biel Juste, lo que supondría cerrarle la puerta al colombiano.