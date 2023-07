Aitana, pillada en topless en Colombia: la foto que está ardiendo en Instagram

Aitana Ocaña está disfrutando de las mieles de su noviazgo con Sebastián Yatra, especialmente por encontrarse en su primer verano juntos y encima en la tierra que vio nacer a su nuevo amor. La pareja de cantantes ha emplazado sus planes estivales al otro lado del charco, en Colombia, donde han podido conocerse mejor si cabe, pues ella está viendo a su chico en su salsa, junto a su familia y sus amigos de toda la vida, recorriendo las calles en las que creció.

Y a pesar de que con cada foto y cada vídeo que nos brindan a través de las redes sociales vemos lo felices que están en estos mágicos instantes, también tienen que hacer frente a constantes rumores de crisis que, por otro lado, pocos están dando pábulo. Las imágenes hablan por sí mismas. Incluso la última de la extriunfita, en la que protagoniza un topless robado.

Aitana ha querido enseñarnos un poco cómo están siendo sus idílicas vacaciones junto a Sebastián Yatra por Colombia. Lo ha hecho con una colección de fotografías que ha titulado con un mero “de aquí y de allá”, pues muestra algunas de sus paradas en el camino turístico, pero también instantes de tranquilidad necesarios para reponer fuerzas. Uno de ellos ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores, que han visto cómo las temperaturas han subido drásticamente con un solo clic.

Aitana (Instagram) Redes sociales

Y es que pasando las estampas una a una, te acabas topando con una en la que la cantante aparece relajada en una tumbona leyendo un libro, concretamente ‘El cuco de cristal’ de Javier Castillo. Pero lo que ha revolucionado las redes sociales no ha sido el ejemplar que tiene en sus manos, sino que éste sea estratégicamente utilizado por ella para ocultar sus atributos, pues está en topless. No hay mejor forma de lucir un bronceado perfecto que prescindir de prendas de ropa. Algo que Aitana parece saber bien, por lo que no ha tenido problema alguno de quitarse la parte superior de su bikini.

Una foto que suponemos ha sido captada por el propio Sebastián Yatra a modo de ‘posado robado’, a juzgar por la expresión de sorpresa de su amada. Eso sí, esta fechoría no le ha importado lo más mínimo, dado que ha seleccionado precisamente esa instantánea para caldear a sus seguidores y causar furor con lo poco que deja al descubierto que, para muchos, es suficiente para el escándalo.