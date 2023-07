Aitana conquista Colombia junto a Sebastián Yatra y su look más casual con camiseta de 250 euros

Ya tenemos más que claro que como dice la canción, Sebastián Yatra se ha llevado a Aitana para Colombia y le está enseñado todo su país. Pero no solo eso, si hace unos meses se hizo viral una entrevista de la artista catalana con acento colombiano, ahora Aitana lo ha dado todo en el país de Yatra y ha demostrado en este vídeo que se ha hecho viral en redes sociales que borda el acento. Y es que después de ver a Aitana de lo más enamorado viendo a Yatra en el Festival de Cap Roig, y al colombiano dedicarle esos 'te quieros', han cambiado la tierra de Aitana por de la Sebastián Yatra. Porque aunque los cantantes no hayan subido ninguna imagen juntos, y la artista catalana no haya publicado nada de que está en Colombia, las redes sociales están llenas de vídeos y fotografías de ellos juntos. Y ahora ella tomando café, con acento colombiano y un look de lo más casual con pantalones cargo y una camiseta blanca básica de la firma Off-White, una de las favoritas de Victoria Federica, que cuesta más de 250 euros.

Porque Aitana se ha vuelto muy fan de los pantalones cargo, si ayer la veíamos con un modelo muy parecido o el mismo, en negro, combinado con un jersey de red y sujetador a tono, ahora los luces con esta camiseta blanca de canalé. Los pantalones cargo se erigen como imprescindibles del 2023, siendo casi los nuevos pantalones vaqueros que triunfaran aún más en otoño. En pleno revival de las tendencias noventeras y dosmileras, no es de extrañar que los pantalones cargo hayan vuelto a las tendencias de invierno 023. Kim Kardashian, Marta Ortega o Bella Hadid son solo algunas de las prescriptoras que ya se han sumado, y Aitana desde Colombia lo sabe.

Camiseta de canalé con logo, de Off-White (255 euros)

Camiseta canalé. Off White

Dos looks de lo más casuals de Aitana junto a Sebastián Yatra en Colombia que nos hace desear cuál será el próximo que le veamos, y también una confirmación de los artistas con un vídeo o fotografía en sus redes sociales.