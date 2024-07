Aitana pone fin a la polémica sobre su actuación en la Eurocopa: su viral respuesta

Aitana ha zanjado los rumores: su actuación en Cibeles causó sorpresa y se llenó de incógnitas y críticas en las redes sociales, que especulaban cuál habría sido el caché de la cantante. Una usuaria ha escrito en la red social X: "Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio" y la respuesta de la extriunfita se ha hecho viral: "No me pagan nada. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que no ha unido a todos y que nos ha hecho tener mucha ilusión", ha escrito, cosechando hasta el momento más de 31mil 'me gusta'.

"Y si te pagasen, estarías en tu derecho de no trabajar gratis". "Triste que tengas que aclarar determinadas cosas pero bueno de vez en cuando viene bien poner alguna cremallera", han sido algunas de las respuestas de los defensores de la intérprete de "Mon amour".

Su actuación en la Eurocopa y su "predicción"

La artista parece tener el don de la intuición, ya que hay un detalle que sus fans han rescatado tras conocer el resultado de la final de la Eurocopa: Aitana predijo el resultado del partido hace dos semanas. En un video que subió a sus stories el pasado 6 de julio, ella vaticinaba que la final sería entre España e Inglaterra. "Ganará España, no por mucho. Será un 1-0 o un 2-1, pero creo que será 2-1", apuntó, acertando.

Después de su actuación, donde cantó 'Con amour', uno de sus mayores éxitos, antes de irse, la intérprete les agradeció a los jugadores por lograr que "todo el mundo esté tan unido". "Me encanta el deporte y el fútbol, pero hacía mucho tiempo que no vivía el fútbol de la forma en la que lo hemos hecho todos este último mes", manifestó.

En su despedida, se hizo una foto con toda la selección sujetando la copa, que representa la cuarta victoria de España en la Eurocopa.