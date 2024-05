Aitana Sánchez-Gijón, tajante ante las denuncias a Ramón Paso: “En nuestro sector todo cobra una dimensión mediática”

Las denuncias a Ramón Paso por presuntos delitos sexuales a 14 mujeres jóvenes ocurridos entre 2018 y 2023 han vuelto a sacudir al mundo del entretenimiento. No han sido pocas las personas del sector de las artes dramáticas que se han pronunciado sobre el proceso que ha abierto el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.

La última que ha alzado la voz sobre el caso del que se le acusa al dramaturgo Ramón Paso ha sido la académica de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España de 2022, Aitana Sánchez-Gijón. Ofreciendo una entrevista a “El Mundo” ha hablado sobre sus futuros proyectos profesionales, así como las recientes polémicas que no hacen más que exponer el machismo y el abuso de poder que se sufre en la industria del cine, y que ya quedaron al descubierto cuando comenzó el movimiento “Me Too”.

Aitana Sánchez-Gijón en los Feroz. Gtres

A raíz de la gala de los premios Talía, se perpetró un mensaje contra los presuntos casos de agresión sexual. Aitana Sánchez no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su opinión ante lo “necesario” que es hacer públicos los casos de violencia sexual. “En nuestro sector todo cobra una dimensión mediática que no ocurre en otros oficios. A mí me gustaría que nuestro oficio sirva además de espejo para que mujeres de cualquier otra profesión se sientan con fuerza y apoyo para levantar la voz”, arranca comentando un tema muy sensible. “Son casos muy delicados en los que a veces no hay pruebas. Piensa lo difícil que es que se produzca un hecho de este tipo en una empresa de telecomunicaciones o en un bufete de abogados o en una notaría, que son empresas con un sistema jerárquico muy pronunciado. Ojalá todo lo que está empezando a suceder en el mundo artístico contagie al resto de la sociedad y a las mujeres que callan por vergüenza, por miedo o por temor a las represalias”, concluía esa parte mandando un mensaje para animar a todas aquellas mujeres que sufren este tipo de agresiones.

Lo cierto es que, si bien la actriz no ha tenido que hacer frente a una situación tan dura como esta, sí ha vivido momentos de gran incomodidad: “No creo que haya una sola mujer en el mundo que no se haya sentido molestada en un grado mayor o menor en su vida”.

Sin embargo, su opinión sobre la evolución de la sociedad en cuestiones de igualdad de género es bastante positiva y ve a los jóvenes con “los límites más claros que nosotras”. Apunta también que en su profesión, en gran medida fruto de los escándalos sexuales, se han implementado diversos protocolos como “la figura del coordinador de intimidad para las escenas de sexo”. De esta manera, durante los rodajes, los actores que tengan que interpretar estas escenas permanecen “con esta coordinadora todo el tiempo”.