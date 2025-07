Alba Carrillo, sin pelos en la lengua, destapa a Santi Burgoa: "Fui con su amante a la puerta de su casa

Alba Carrillo y Santi Burgoa tomaron caminos separados a finales de 2021. La pareja, tras dos años de amor, rompieron su relación sentimental y no acabaron en muy buenos términos. Ahora, la televisiva no ha dudado en cargar contra el presentador a raíz de unos polémicos comentarios sobre "La familia de la tele" y la prensa del corazón, palabras que no han sentado nada bien a la tertuliana.

Alba Carrillo, muy tajante con Santi

"A mí, de verdad, me pinchan y no sangro. Este gran periodista que se instalaba en mi casa y comía aquí, de lo que yo generaba trabajando en la crónica rosa, se permite el lujo de decir semejantes sandeces y dar lecciones de moral (recuerdo que me presenté en su casa con su amante)", escribió en un story de Instagram, exponiendo públicamente a Burgoa.

"Podría decir tantas cosas… Pero solo diré una", continuó la modelo, añadiendo que "conociendo su nivel de las miles de conversaciones que tuve con él, si de verdad ahora se ha convertido en profesor de la Complu, que no me esperen en esa universidad para el próximo curso. Yo quiero profesores de calidad".

Alba Carrillo Carlos Villarejo

Más tarde, Alba Carrillo volvió a la carga contra su expareja, explicando que el presentador ha estado "comiendo día sí y día no" con lo que ella ganaba con su trabajo en el mundo del corazón. "A él le encantaba ser mi novio, por eso luego se fue con Vanessa Romero. Chico, tengo tantísimas cosas… Recordemos que tengo en mi móvil cómo fui con su amante a la puerta de su casa. Este señor que se relaje", sentenció la tertuliana. "Ahora resulta que se ha doctorado, que a estas alturas ya se doctora cualquiera. Me molesta que ha puesto a caldo los programas de la prensa del corazón. Él ha hecho un doctorado con los contactos que le he pasado yo, porque iba sobre la prensa del corazón", zanjaba sobre el asunto.

Sus comentadas palabras en San Fermín

Alba Carrillo ha vuelto a hacer viral tan solo unos días más tarde de su comentada conexión en directo durante uno de los encierros de San Fermín. La televisiva, que se encontraba en Pamplona disfrutando de sus primeros encierros, entró en directo en RTVE y confesó que sabe "mucho de cuernos". "De cuernos soy especialista. Pero normalmente yo no iba corriendo delante. Yo me enteraba la última. ¡Viva San Fermín!", declaró ante los micrófonos.