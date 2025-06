Alba Carrillo vuelve a la carga contra Feliciano López: "Mira si era facha que ni con mis polvos se volvió rojo"

Alba Carrillo compartió tres años de su vida con Feliciano López, suficiente para salir escaldada y no guardar un solo buen recuerdo de su relación, que culminó en matrimonio en 2015 y, un año después, en divorcio.

La modelo no tiene pelos en la lengua y jamás ha tenido reparos a la hora de airear los trapos sucios de su matrimonio. Ha explicado las razones por las que, bajo su punto de vista, su relación no fue bien ni siquiera al principio, definiendo al tenista con adjetivos que no le dejan en muy buen lugar.

Ocho años han pasado ya desde que su divorcio se hizo oficial, y aunque Carrillo ha pasado página y se ha olvidado de Feliciano, no tiene inconveniente a la hora de responder las cuestiones relacionadas con su relación con el tenista.

Alba Carrilo vuelve a rajar de Feliciano López

“Cuando era más joven no daba mi opinión, en general, y siempre se veía muy bien llevar a la chica guapa que sea discreta. La discreción se ve como una cosa positiva y a mí me parece un horror, pero bueno”, ha comenzado explicando Carrillo sobre sus primeras relaciones, muchas con hombres que, según ella, la veían como una mujer florero.

Aunque no se refiere directamente a Feliciano López, sí explica en el programa “Hoy por hoy” de la SER que esa postura le trajo muchos problemas “sobre todo con el hombre con el que me casé, porque éramos completamente diferentes. Dos mundos”.

A día de hoy, Carrillo no entiende cómo llegó a casarse “con un facha”, de quien, dice, “no te puedes enamorar”. Saca a relucir una expresión que viene a decir que “hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo”, pero en el caso del tenista asegura: “Mira si era facha que ni con mis polvos se volvió rojo”.

De aquella época, al menos se lleva una lección: “No puedo compartir mi vida con alguien que no comparte mi ideología. Para todo en la vida hay que alcanzar consensos, y para tener un hijo ni te digo. Entonces, hay ciertas ideas por las que yo no iba a pasar, como coger al niño y llevarle a los toros”.

Discrepancias que en su día le provocaron “muchas discusiones” con Feliciano y por las que ahora no está dispuesta a pasar en ninguna de sus relaciones futuras. En cualquier caso, la modelo no parece tener prisa en caminar de la mano junto a otro hombre, y celebra que se basta con ella misma, su hijo y su familia para ser feliz.