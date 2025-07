Carmen Borrego aprieta las tuercas a Alejandra Rubio: “A lo mejor no me considera su familia”

Carmen Borrego está en el ojo del huracán, aunque no parece estar incómoda en dicha situación. Su última exclusiva ha provocado un aluvión de reacciones y dentro del seno de su familia no han sido especialmente buenas. No tanto por su posado en bañador, que entre sus compañeros ha generado mofas y chanzas, sino más bien por centrar casi en exclusiva su entrevista a su sobrina, Alejandra Rubio. Esto le ha enfrentado directamente no solo con ella, sino también con su hermana, Terelu Campos, que incluso el viernes le dio un tirón de orejas público, pues poco o nada le ha gustado lo que ha leído, pero tampoco su actitud posterior.

Después de un cara a cara en ‘De viernes’ entre las hermanas Campo, Carmen regresa al trabajo en ‘Vamos a ver’. Aquí analiza no solo lo sucedido, también lo que ha pasado este fin de semana en su familia. Sobre esto se interesan sus compañeros de programa, ante la idea de que una nueva guerra en el clan Campos ha estallado. Ella, tajante, se queja de que su hermana y su sobrina se ven con libertad de movimiento para hacer lo que les plazca, mientras que ella, en cambio, parece tener que dar explicaciones y pedir permiso. No está dispuesta.

Carmen Borrego pone en aprietos a Alejandra Rubio

“Es que parece que soy yo la única que hablo, que parece ser que soy la única que habla de la familia, que parece ser que soy la única que mete la pata, parece ser que yo soy gilipollas. Pues no lo soy. Soy una persona normal, que tiene una familia normal y que hablo lo mismo que hablo aquí”, se revuelve la protagonista, subrayando que “todos hablamos de mi familia y en todos los programas se habla de mi familia”. A todos se refiere a “mi hijo, mi sobrina, mi hermana y yo. Cuatro miembros que estamos dentro de la televisión”.

Es ahí donde entra en conflicto directo con Alejandra Rubio, quien pone en jaque a su tía por dar contenido en el papel cuché, cuando ella se enorgullece de haberlo hecho solo una vez al anunciar su embarazo: “Yo respeto que mi sobrina no venda exclusivas, lo que no respeto es que Alejandra diga que no habla de la familia, porque eso no es verdad. La diferencia entre ella y yo es que yo vendo exclusivas y Alejandra no”. A esto, Marta López opina que la joven se cree en una posición moral superior al resto del clan, porque ella no comercializa con su vida y no ha vendido conflictos con su madre, haciendo alusión a la guerra con José María Almoguera.

Un punto en el que Carmen no quiere entrar, al entender que su problema con su hijo está superado y la mera mención a lo pasado le provoca dolor: “Yo no sé lo que se cree o deja de creerse. Yo sé que he tenido problemas con mi hijo. Sé que el problema con mi hijo está más que solucionado. Lo único que pido es que, por lo menos mi familia, a la que considero Alejandra mi familia, a lo mejor Alejandra no me considera su familia, habría que preguntárselo a ella. Que no siga sacando un conflicto,que a mí me ha provocado muchísimo dolor. Ese dolor lo habéis vivido todos mis compañeros aquí conmigo y gracias a Dios hoy está solucionado”, sentencia, dejando la pelota en el tejado de su sobrina al considerar que quizá ella ya no se siente una Campos y va por libre.

“Yo no creo que Alejandra no esté ubicada, lo que creo es que no es consciente de que se sienta aquí y habla de su familia. Que no lo hace en una revista, vale, lo compro, pero no hacerlo en una revista, no implica que ella habitualmente hable de mí, de mi hijo, de mi hija no habla nadie, porque gracias a Dios es anónima”, subraya de nuevo Carmen Borrego, al ver cómo todos los compañeros de ‘Vamos a ver’ ponen la voz en grito ante la actitud de Alejandra Rubio. Programa en el que, por cierto, la propia Alejandra trabaja como colaboradora, dando contenido al opinar sobre los movimientos del clan, así como de su novio Carlo Costanzia.