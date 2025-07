Fernando Fernández-Tapias, el gran empresario y amigo al que se le sigue recordando

Para todos los que hemos tenido la ocasión de conocer a Fernando Fernández-Tapias Román y vivir momentos junto a él, su presencia sigue viva.

Este gran empresario que dio tanto a la sociedad, querido y admirado por distintos ámbitos; en el mundo de la empresa, la política, el deporte, la gastronomía, la tauromaquia, el mundo naviero… su familia y amigos; algunos de ellos nos comparten sus sentimientos y momentos junto a él.

Massumeh, Fernando Fernández-Tapias y Nasrin Zhiyan en una fiesta Navideña en el Hotel Rosewood Villa Magna Elio Valderrama

Algo en lo que todos coinciden, es que era un hombre de gran corazón, cariñoso, generoso, amigo de sus amigos, su buen hacer en toda su trayectoria profesional hacen de él una persona inolvidable.

Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid Club de Fútbol y el Grupo ACS:

“Fernando Fernández-Tapias fue, sobre todo, un gran amigo. Estuvo conmigo como vicepresidente, en todas las Juntas Directivas del Real Madrid que he tenido el honor de presidir, ayudándome mucho en la creación de este Real Madrid que hoy disfrutamos, y acompañándome en todo este recorrido deportivo.

Su pasión por el Real Madrid, su entrega, su lealtad y su compromiso por nuestro escudo fue siempre una constante en su vida. Fue socio de nuestro club durante 30 años y, además, fue patrono de la Fundación Real Madrid durante más de 20 años en los que mostró siempre su generosidad y solidaridad con nuestra Fundación.

Fernando será recordado también, por supuesto, por ser un gran empresario, con un talento especial para crear a lo largo de su carrera empresarial, muchos puestos de trabajo y generar riqueza para nuestro país. Fue un gran emprendedor, constante y responsable, y su trayectoria empresarial, especialmente en el sector naviero, le hace ser uno de los grandes referentes en el mundo patronal, llegando a ser elegido presidente de la Confederación Empresarial de Madrid y posteriormente vicepresidente de la CEOE, y recibiendo en 1994 el Premio al Empresario del Año, otorgado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Fernando era una persona cariñosa y de gran corazón. Tengo muchos recuerdos de momentos inolvidables que hemos pasado juntos, y siempre pondré en valor su ejemplo de entrega y cariño hacia sus amigos. Se nos fue una gran persona, querida y admirada por todos los que tuvimos la suerte de conocerle, y le echaremos siempre de menos”.

Alberto Ruiz Gallardón, Ex ministro de justicia, Ex presidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Madrid:

“Fernando Fernández-Tapias fue uno de los artífices de la conversión de Madrid en el principal motor de la economía española. Como presidente de los empresarios madrileños apostó siempre por la concertación social sentando juntos a sindicatos, patronal y administraciones públicas fortaleciendo así la competitividad de la Comunidad de Madrid. Pero, por encima y al lado de todo esto, Fernando fue un hombre bueno y generoso. No disfrutaba de la vida si no era para compartirla con su familia y sus amigos. Escondía, detrás de una apariencia, a veces desafiante, una voluntad constante de encontrarse con los demás. Su felicidad era ver felices a quienes le rodeaban. Fue un privilegio conocerle”.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE: Fernando Fernández-Tapias: inspiración para los jóvenes empresarios.

“Vivimos tiempos de vértigo, en los que el día a día parece hacernos avanzar a una velocidad inusual, entre los titulares y los cotidianos momentos históricos. Sin embargo, hay otro tiempo, el de las ausencias, que pasa mucho más rápido. Por eso, nos parece que fue ayer cuando falleció una de las personas más inspiradoras para el mundo de la empresa, Fernando Fernández-Tapias.

Siempre he tenido la sensación de que Fernando tuvo una doble lectura. El Fernando de su querida Galicia y otra de su querido Real Madrid, del que fue vicepresidente. Ese que se quedó con buena parte de su imagen pública. Bien por él, porque nos enseñó en esa vertiente lo que es el compromiso con la pasión de cada uno.

Si bien, y desde lo más personal, creo que no le hemos agradecido suficiente su aportación al país y a la empresa, a través de una trayectoria sin tacha. Para los libros quedará su recorrido como vicepresidente de CEOE, cargo desde el que brilló por su compromiso con el diálogo social y la vertiente más social de la empresa; su paso por la presidencia de CEIM, defendiendo con raza a los empresarios madrileños; o la labor encomiable como presidente del Cámara de Comercio de Madrid o del Instituto Ferial de Madrid (IFEMA).

Ahora bien, para nuestros corazones siempre estará ahí algo que no podemos olvidar: su apuesta por la juventud como valor de futuro para el mundo empresarial y el país en general. Lo puedo decir en primera persona. Siendo presidente de los Jóvenes Empresarios de España (CEAJE) tuve la suerte de conocer al Fernández-Tapias vicepresidente de CEOE.

Puedo asegurar que su figura entonces como defensor de los intereses de las empresas españolas era imponente, pero no por ello dejó nunca de tratar a aquellos que hacíamos de punta de lanza de las nuevas generaciones de empresarios con el máximo cariño y respeto. Sencillamente nos dio espacio para trabajar dentro de CEOE, apostó por nosotros, y no puedo por menos que seguir agradeciéndole todo ello, también porque me enseñó el camino que ahora me toca recorrer con todo el equipo actual de la Confederación.

A día de hoy, quien escribe estas líneas echa en falta su talante abierto, su simpatía y calor, su talla como empresario. Necesitamos a más personas como él en nuestros días.

Por ello este recuerdo que pervive y, una vez más, esta muestra también de cariño para Nuria, su compañera y cómplice hasta el final. Gracias Fernando”.

Ana Botella, Ex alcaldesa de Madrid:

“Fernando Fernández Tapias fue muy importante para Madrid y además fue un hombre de consenso. Todos los que le conocimos y tuvimos la suerte de tratarle sabemos que hemos perdido a un amigo que trataba de proporcionar momentos muy buenos a todos los que quería”.

Eduardo y José Luis Lozano, empresarios y ganaderos:

"Hablar de Fernando es hablar de una persona que reunía tan grandes cualidades que concita a todos sus conocidos en una misma valoración: inteligente, generoso, vital, amigable, alegre, con un gran sentido del humor, buen amigo y entrañable socio. Fueron unos años de estrecha y fructífera colaboración en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid y muchos más de estrecha amistad, con felices encuentros veraniegos y familiares, junto a él, Nuria, Iván y Alma, en Pontevedra. Con nuestro mejor recuerdo”.

El Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz:

“Hablar de Fernando Fernández Tapias es hablar de un gran amigo, es hablar de un gran hombre.

A Fernando le quise y admiré. Estuve con su familia. Me siento familia de él. He disfrutado de muchos y grandes momentos en su casa, junto a él, Nuria y sus hijos, Iván y Alma. Era ese hombre que hacía sonreír, cuando estabas con él, pasabas un rato agradable siempre. Fernando, sin duda alguna hemos perdido o le hemos tenido con ese gran amigo que se va, pero que sabemos que se queda.

Fernando ayudó mucho a tantas personas, a nosotros, Mensajeros de la Paz, de una manera especial. Nos ayudó cuando el terremoto de Haití, a construir con una gran aportación, uno de los colegios que tenemos allí. Lo que me queda a mí de Fernando siempre es la sonrisa, es la que nos queda a todos del hombre bueno, el hombre que quería a todos, el hombre con que todos queríamos estar, el hombre que era amigo de los amigos. Tenía muchos amigos y yo me siento uno de ellos, aún más, me siento casi familia de él por sus hijos a los que tuve la gracia de bautizar y dar su primera comunión, Iván y Alma, a los que quiero con locura. ¡Son unos campeones! Fernando te queremos, te quisimos, te seguimos queriendo y te tenemos en el recuerdo. Seguro que Fernando ya ha abrazado a su Madre La Virgen y también a sus padres, hablaba mucho de sus padres. Hablaba de su tierra, Galicia, de su trabajo, de sus hijos, de sus amigos… bendito sea Fernando”.

La chef pepa Muñoz y Fernando Fernández-Tapias en el restaurante El Qüenco de Pepa Cedida

La Chef, Pepa Muñoz, propietaria del restaurante El Quenco de Pepa:

“Una de las personas más importantes de mi vida. Generoso, divertido, inteligente, cariñoso, amigo de sus amigos una persona entrañable, no acabaría la lista. Le recuerdo con mucho cariño y acordándome siempre de los consejos que me daba. Gracias por todo Fernando”.

Juan Palacios y Fernando Fernández-Tapias Cedida

Juan Palacios, el presidente del Grupo Munreco:

“Hablar de Fernando es recordar a un hombre hecho así mismo con mucha personalidad, un anfitrión, seductor, gran empresario, y un gran amante de la buena cocina, ¡¡Y gran amigo de sus amigos!!

¡Su personalidad arrolladora impresionaba y confundía a quien no le conocía! ¡Te puedo decir que era una gran persona! Tuve la suerte de ser su amigo y compartir muy buenos momentos. Siempre estará en mi corazón”.

Fernando Hierro, exjugador histórico y Capitán del Real Madrid Club de Fútbol, seleccionador de España durante la Copa Mundial de Rusia 2018 y director deportivo del Al-Nassr:

“A Fernando empecé a conocerle más de cerca cuando empezó su relación con Nuria, ya era vicepresidente nuestro en el Real Madrid. Era una persona inteligente, entrañable, cercana, cariñosa y con un gran corazón.

Una persona que tras su apariencia fuerte era tremendamente sensible, cariñoso y amigo de sus amigos. Con el paso del tiempo, he estado muchas veces en su casa, comiendo con él, Nuria, y sus hijos pequeños, Iván y Alma. Hemos tenido grandes conversaciones de un gran aprendizaje para todos que hemos compartido a su lado, hablando larga y tranquilamente con él. Siempre se mostró cercano y cariñoso conmigo. Es de las personas que uno con el paso del tiempo echa de menos no haber tenido más tiempo para charlar con él. Siempre contando anécdotas, historias y sus batallas. Y la verdad que es de las personas que cuando uno conoce se le echa de menos”.

Isabel Preysler:

"Le he considerado siempre un buen amigo y si tuviese que destacar una virtud suya, sería la generosidad. Le recuerdo con mucho cariño porque a mí siempre me trato con muchísimo cariño y no me puedo olvidar de eso. Me lo demostró cuando se enfermó y murió Miguel y me llegó al alma".

Massumeh, la creadora de la marca de cosméticos que lleva su nombre:

“Fernando formó parte de nuestras vidas durante muchos años; se convirtió en un gran amigo, consejero y cliente al que queríamos mucho. Debido a su relación tan estrecha con el mundo del fútbol y sus conocimientos, jugo un importante papel en la formulación de la línea de productos aptos para la piel de deportistas de élite, futbolistas y los hombres en general. ¡Nos acordamos muchísimo de su alegría, llenaba cualquier estancia!”

Cuñada y empresaria, Yolanda González:

“Fernando, Gran Persona y Gran Empresario, tuve la suerte de compartir amistad y familia. Sociable y tímido, así como serio y alegre. Admirado y Respetado por los q compartimos tantos años de amistad.

Creó grandes compañías, y estuvo con Florentino en la directiva del Real Madrid donde disfrutaba cada partido, así nos lo trasmitió, pero lo mejor, como decía, “es la familia q hemos creado tu hermana y yo, soy feliz, no necesito más en mi vida que estar con ella, con Iván y con Alma.” “Si algún día les pasará algo … no quiero ni pensarlo.” A sus amigos entre las que me encuentro, no solo cuñada, no paraba de decírnoslo.

En Navidades era quien hacía creer a sus hijos, Iván y Alma, que Papá Noel y los Reyes Magos existían, que creyeran en esa Magia. Lo vivía con tanta ilusión... Así seguiremos viviéndolas por él. Empatizaba y se preocupaba por todos.

Se fue lleno de amor y cariño por parte de Nuria, Iván, Alma y todos los que compartimos con él tantos años, más de 26 y tantos momentos maravillosos”.