Tamara tumba a su exmánager en los tribunales: fin a las acusaciones de estafa

La cantante Tamara Valcárcel, popularmente conocida simplemente como Tamara, puede respirar al fin tranquila. A través de un comunicado de prensa, la artista ha querido celebrar el final de la causa que le mantenía en pie de guerra contra Fasu Manzano y Tina Baré, que la acusaban de presunta estafa. Algo que en los juzgados se ha saldado con una victoria aplastante por su parte, dejando a su exrepresentante sin más opciones que aparcar la lucha, al haber sido desestimada la demanda, finalizando con ello todo el proceso judicial.

No habrá más iniciativas en los tribunales por parte de sus enemigos. El pasado mes de abril, aprovechando que la cantante había anunciado su separación de su marido, Daniel Roque, padre de sus cuatro hijos, acusaron al matrimonio de una supuesta estafa cifrada en 20.000 euros. Con esto recorrieron los platós de televisión y concedieron entrevistas manchando la imagen pública de la que un día fuese su representada. Ahora, el exmánager y su esposa pierden la batalla y la artista canta victoria a través de un comunicado que reproducimos a continuación en su totalidad.

El comunicado de Tamara tras vencer a su mánager

Por medio del presente escrito, yo Tamara Valcárcel cantante y de nombre artístico Tamara, quiero agradecer a los medios de comunicación y personas que me siguen desde hace muchos años, el haber confiado en mi con respecto a las acusaciones falsas de las que sufrí hace unos meses tanto mi ex marido, Daniel Roque, como yo por parte de Fasu Manzano y Tina Baré.

Gracias, por que muchísimas personas contactaron conmigo dándome su ánimo, aliento y, sobre todo, respeto.

Tamara Valcárcel y Daniel Roque Gtres

Las personas que me denunciaron con acusaciones graves e injustificadas y calumniosas no han podido proseguir con el proceso judicial ya que el Juzgado de Instrucción, afortunadamente, ha desestimado totalmente sus pretensiones, validando mi verdad dictándose un auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones judiciales, por lo que, no pueden, ni podrán, aportar prueba alguna que fundamente sus pretensiones, ya que las acusaciones que han vertido son totalmente falsas.

Afortunadamente, todo ello no ha llegado a mis hijos y familiares con la dureza que se pretendía, ya que hemos podido protegerlos de estas infamias lo mejor que hemos podido, aunque he de reconocer que directamente conmigo sí que ha tenido un efecto negativo durante un periodo de tiempo, ya que fueron personas que considere que podian ser amigos en una época de mi vida y no lo fueron.

He comprendido que con todo ello lo que se pretendía era relieve en los medios de comunicación a mi costa para poder emprender, la carrera artística que no han podido conseguir por sus propios medios, y se equivocaron, como se puede comprobar.

Desde estas palabras solo quiero decir que para tener una carrera artística solo hay que trabajar duro y ser constante, tener amigos y apreciarlos, y sobre todo luchar como en cualquier aspecto de la vida si tener que hacer daño a nadie.