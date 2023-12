Alejandro Sanz confirma su relación con Mónica Cruz con estas significativas fotografías

El pasado 19 de diciembre Alejandro Sanz celebró su 55 cumpleaños por todo lo alto. El artista reunió a todos sus amigos en una discoteca muy conocida de Madrid y festejó su aniversario más especial. Numerosos rostros conocidos de diferentes esferas de la sociedad acompañaron al cantante en uno de los últimos gran eventos de este 2023. Entre los asistentes, destacó uno por encima de todos: Mónica Cruz. Al día siguiente de la celebración, la revista "¡Hola!" señalaba a la actriz como la nueva amiga especial de Alejandro Sanz.

Según el anterior medio citado, la pareja habría experimentado un gran acercamiento estos últimos meses y Mónica se habría convertido en uno de sus mayores apoyos en este año tan complicado para el artista. Además de haber coincidido en diferentes eventos, ambos se habrían visto en secreto, siempre con la mayor discreción posible. Alexia Rivas, desde el programa "Vamos a ver", desveló que la hermana de Penélope se refería a Alejandro Sanz como su "amor". "Me ha dicho que están juntos e ilusionados", aseguró la periodista en el espacio de Mediaset. Además, según la colaboradora, pasaron juntos la noche de su cumpleaños en un hotel. "Alejandro se fue porque no se encontraba bien y ella decidió irse también. Dijo que no le pidiesen otro taxi porque se iba con su amor, con Alejandro", declaró Alexia sobre la incipiente relación.

Horas después del tsunami mediático, Alejandro Sanz decidía dar un paso al frente y compartir sus primeras fotografías con Mónica Cruz durante su fiesta de cumpleaños. Con este gesto, el artista ha decidido confirmar su romance con la actriz, dándole especial protagonismo a la intérprete por las imágenes elegidas que ha publicado del evento. "El show debe continuar. Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz", ha escrito el cantante junto al carrousel.

Parece ser que Alejandro Sanz ya no tiene el "corazón partío" tras su ruptura con Rachel Valdés, con la que decidió terminar su relación el pasado mes de junio, tras 3 años de noviazgo. El artista ha vivido un 2023 muy intenso y complicado anímicamente y todo apunta a que Mónica Cruz ha sido la persona que le ha devuelto la ilusión.