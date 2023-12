De Vicky Martín Berrocal a Malú, los looks años 20 del cumpleaños de Alejandro Sanz inspirado en el Moulin Rouge parisino

Alejandro Sanz tiene claro que 55 años no se cumplen todos los días, y aunque no es amigo de estos eventos, esta noche ha querido celebrar por todo lo alto en Madrid su cumpleaños con una fiesta de temática años 20. De Malú a Vicky Martín Berrocal con un estilismo impresionante, que obviamente nos ha enamorado. El emblemático Teatro Barceló de Madrid se ha vestido de gala para acoger el fiestón que ha organizado el artista ambientado en el musical Moulin Rouge, que ha llevado a sus invitados a recordar el París de los años veinte, disfrazarse y cumplir el 'dess code' por todo lo alto. Y sin duda, Vicky Martín Berrocal ha sido nuestra ganadora con un estilismo que podría estar sacado de una película y que no sabemos si habrá diseñado en su firma Victoria.

Malú tampoco se ha quedado atrás con su nueva imagen más rompedora y ha apostado por un total look negro de blazer negra con solapa cruzada satinada y minifalda de flecos a conjunto, y diadema con pluma en la cabeza.

Malú en el cumpleaños de Alejandro Sanz. Gtres

Silvia Abascal también ha cumplido con el 'dress code' de la noche a la perfección con un vestido plateado con estampación lineal geométrica de falda fluida y corpiño ajustado con tirante ancho y escote redondo.

Silvia Abascal en el cumpleaños de Alejandro Sanz. Gtres

Vicky Martín Berrocal, nuestra favorita, ha deslumbrado con un vestido largo negro joya de frontal efecto cascada con flecos, recogido con ondas al agua y diadema de perlas.

Vicky Martín Berrocal en el cumpleaños de Alejandro Sanz. Gtres

Y no podía faltar el anfitrión, un Alejandro Sanz que ha lucido un original traje de época con chaqueta victoriana bordada en rojo y dorado.

El look de Alejandro Sanz en su cumpleaños. Gtres

Deseando estamos de ver, si a través de sus redes sociales, Alejandro Sanz y sus invitados, nos dejan fotografías del interior de la fiesta para poder ver todos los looks en su máximo esplendor, ya que muchos entraron con el abrigo.