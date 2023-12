Manuela Sanz acapara todas las miradas con su look más rompedor en el cumpleaños de su padre Alejandro Sanz

¿Os suena el nombre de Manuela Sanz? Sí, estamos hablando de la hija de Alejandro Sanz que ha acaparado todas las miradas a la entrada del cumpleaños de su padre. Alejandro Sanz tiene claro que 55 años no se cumplen todos los días, y aunque no es amigo de estos eventos, esta noche ha querido celebrar por todo lo alto en Madrid su cumpleaños con una fiesta de temática años 20. De Malú a Vicky Martín Berrocal con un estilismo impresionante, que obviamente nos ha enamorado. El emblemático Teatro Barceló de Madrid se ha vestido de gala para acoger el fiestón que ha organizado el artista ambientado en el musical Moulin Rouge, que ha llevado a sus invitados a recordar el París de los años veinte, disfrazarse y cumplir el 'dess code' por todo lo alto. Y sin duda, Vicky Martín Berrocal ha sido nuestra ganadora con un estilismo que podría estar sacado de una película, pero ahora también nos fijamos en el look más rompedor de Manuela Sanz.

Modelo, empresaria e influencer, Manuela Sanz está siguiendo los pasos de su madre y ya acumula en su cuenta de Instagram un total de 148.000 seguidores. Para esta noche de cumpleaños de su padre con 'dress code' años 20, la hija de Alejandro Sanz nos ha sorprendido a todos con un vestido largo negro de tirantes con escote pronunciado de lo mas sexy y con casquete de red joya perfecto para cumplir con la vestimenta del cumpleaños de su padre. Y por encima una chaqueta de cuero de estilo bomber también negra y zapatos de tacón y plataforma.

Manuela Sanz en el cumpleaños de su padre. Gtres

Sin embargo, Manuela Sanz no tiene un estilo nada clásico, y en su cuenta de Instagram se pueden ver sus looks arriesgados y atrevidos, que podríamos clasificar dentro de una estética muy dosmilera con aires góticos y neo-punks.