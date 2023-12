Alejandro Sanz, acuciado por las deudas y el desamor

Este próximo lunes Alejandro Sanz cumple 55 años acuciado por los problemas y las malas decisiones. El autor del «Corazón partío» no vive su mejor momento después de unos meses acorralado por la justicia y con sus propiedades embargadas. La punta de iceberg surgió el pasado 16 de octubre cuando, según desveló LA RAZÓN, el cantante habría recibido la visita de dos inspectores de Hacienda en el Hotel Alfonso XIII, donde se alojaba la noche antes de su participación en los Latin Grammys 2023.

Se desconoce si, finalmente, los inspectores pudieron notificar al cantante, pero la visita del fisco evidencia que las cosas no van como cabría pensar para un artista de talla y éxitos mundiales. Con la notificación la justicia española pretendía cumplir el requerimiento de la corte de Estados Unidos donde se sigue un procedimiento contra el cantante madrileño y ejecutar el embargo de sus bienes. La corte americana considera al cantante en rebeldía por una deuda millonaria que arrastra desde hace dos años tras la compra de varios inmuebles.

El cantante Alejandro Sanz Gtres

Los hechos se remontarían a 2021, cuando la corte del condado de Miami condenó al artista español a pagar tres millones de euros, debido a varios préstamos insatisfechos por parte del artista. La deuda, sin embargo, era mucho mayor. El montante inicialmente alcanzaba los 12 millones de dólares y era consecuencia del impago de dos hipotecas que el artista español contrató con la entidad Total Bank de Florida. Con ese dinero el artista decidió invertir en la compra de varias lujosas propiedades en la ciudad estadounidense. Para hacer frente a los 12 millones de dólares, el cantante puso a la venta sus dos mansiones de Miami por 14 millones de dólares. Un precio por encima del valor real de mercado que, finalmente, sólo alcanzó los 10 millones.

La causa que se sigue contra él pretende cobrar la diferencia existente entre el precio de venta y la deuda, una cantidad que Sanz se niega a pagar. La falta de bienes conocidos del cantante en Estados Unidos hizo que el proceso judicial cruzara el charco hasta llegar a España. Los juzgados españoles, concretamente el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, atendió la demanda de Total Bank of América y le condenó hace unos meses a pagar 3.275.000 dólares (unos 2,9 millones de euros) a la entidad bancaria.

47 millones en un año

Algunos medios, por contra, desmienten la supuesta ruina económica de Alejandro Sanz. La revista «People», en su ranking anual de personalidades con más dinero ganado, publicaba que el artista habría facturado 47 millones de euros en el periodo comprendido entre entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Unas cifras al alcance de muy pocos que echarían por tierra sus supuestos problemas de liquidez. Harto de especulaciones, el artista arremetía contra quienes le acusaban de moroso, a través de un comunicado en Twitter: «La sentencia que el fondo norteamericano pretendía ejecutar en España, además de no ser firme, no condena a Alejandro Sanz por ninguna deuda ni por ninguna otra circunstancia».

Sea como fuere, el paradero del artista ha sido en los últimos meses un misterio, y no sólo para Hacienda. Desde junio no se tuvo noticia de él, coincidiendo el anuncio del artista de su ruptura con su pareja, la también artista cubana cubana Rachel Valdés. Sanz, sorprendía mostrando su bajón sentimental algo a lo que no tenía acostumbrados a sus seguidores. El cantante se abría en canal con sus fans explicando su mal momento sentimental y anunciando, a renglón seguido, que decidía poner tierra de por medio hasta sentirse recuperado.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés Instagram

A falta de una pareja a su lado, el cantante mantiene estos últimos meses una conexión de lo más estrecha con sus fans, algo que parece ayudarle a llenar el hueco que le deja el amor. Esta misma semana al acabar el concierto «Sanz en vivo» en Barcelona, el artista apuntaba en Instagram: «Quien te quita el aliento, te suma latidos. Y después de la noche de hoy, tengo latidos para noventa y nueve vidas más».

La joya de su patrimonio ¿está en venta?

A falta de liquidez para hacer frente a la deuda que mantiene, al cantante no le ha quedado más remedio que poner el cartel de «se vende» en El sueño de los Parrales, su finca de 32 hectáreas situada en Jarandilla de la Vera (Cáceres) y el ojito derecho de su patrimonio inmobiliario.

La finca, que se puso a la venta coincidiendo con la sentencia favorable a Total Bank of America, es su refugio particular y guarda un especial valor sentimental para él ya que ha sido testigo de momentos inolvidables en su vida, como su boda con Raquel Perera en el año 2012 o los ensayos de algunos conciertos. Esta propiedad, en la que ha cultivado su propio huerto, le ha permitido preservar esa intimidad que tanto echa en falta.