Alejandro Sanz y Mónica Cruz, algo más que una simple amistad

Según ha desvelado la revista "¡Hola!", Alejandro Sanz y Mónica Cruz están viviendo una amistad muy especial. Tal y como publica el medio citado, el cantante y la actriz llevarían viéndose desde hace meses y ambos han experimentado un gran acercamiento en los últimos tiempos. La intérprete se habría convertido en uno de los máximos apoyos del compositor este 2023, año muy complicado para Alejandro tras su ruptura con Rachel Valdés.

Mónica Cruz es una gran admiradora de Alejandro Sanz y ha asistido a varios conciertos del artista este año. Pero más allá de coincidir en eventos, parece que también coincidieron en verano en la costa de Cantabria, disfrutando de la compañía del otro en la más estricta intimidad. Según "¡Hola!", ambos estarían muy ilusionados con esta amistad especial e incluso la actriz sigue en redes a Manuela, hija del artista, con la que interactúa a menudo en Instagram.

Mónica Cruz en el 55 cumpleaños de Alejandro Sanz GTRES

Mónica Cruz fue una de las invitadas que acompañó anoche a Alejandro Sanz en el fiestón que celebró el artista en una discoteca conocida de la capital por su 55 cumpleaños. Según ha desvelado la periodista Alexia Rivas en el programa "Vamos a ver" tras hablar con el entorno cercano de la actriz, la relación va viento en popa a toda vela. "Me ha dicho que están juntos e ilusionados y que ella ya se refiere a Alejandro como "su amor", ha desvelado la colaboradora del espacio. Sobre cómo se fueron juntos al hotel tras la fiesta, Alexia ha contado que "Alejandro se fue porque no se encontraba bien y ella decidió irse también. Dijo que no le pidiesen otro taxi porque se iba con su amor, con Alejandro"".