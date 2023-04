Alessandro Lequio aclara por fin cuál es su verdadera relación con Ana Obregón

Son semanas complicadas para Alessandro Lequio. Desde que se conoció la noticia de que Ana Obregón se había convertido en ‘madre’ de una niña mediante gestación subrogada, el tema ha acaparado todos los titulares y ha generado muchos de los contenidos televisivos. Mientras que la actriz habló en exclusiva para la revista ‘¡Hola!’ contando con todo detalle que se trataba de la hija de su difunto hijo, Aless Lequio, Alessandro, una vez más, ha preferido guardar silencio.

Ana Obregón y Alessandro Lequio Gtres

Durante la jornada de este lunes en 'El Programa de Ana Rosa', donde Lequio ha estado presente como colaborador, se ha abarcado el tema de la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón, un tema en el que Alessandro no ha querido entrar en detalles.

Lo que sí ha querido comentar es el momento tan complicado por el que está pasando en la actualidad: "Es una situación tremendamente triste. Es muy complicado", comenzaba diciendo mientras pedía perdón a sus compañeros y a la audiencia por no ofrecer el contenido esperado: "Hoy me siento muy presionado porque sé que hay mucha expectación ante lo que yo pueda decir, pero siento desilusionar porque es que no voy a comentar nada", explica.

"En la vida cada uno lleva el luto como puede y quiere. Desde que mi hijo falleció todos habéis sido testigos de que mi única opción era la del silencio. No he comentado nada ni he dicho lo que sentía y eso es lo que voy a seguir haciendo porque es lo que a él le gustaría y por el respeto que le tengo", ha comentado de forma contundente un serio Alessandro Lequio. "Me produce tristeza y rabia que mi hijo vuelva a ser protagonista de la actualidad. Entiendo el trabajo de los compañeros pero quiero que se olviden de mí porque me duele", comenta.

Respecto a su relación con Ana Obregón, sobre la que se ha dicho no sería tan buena en los últimos tiempos, Alessandro ha aclarado lo siguiente: "No hay mala relación. Todo bien, paz y amor y cada uno a lo suyo. Me choca que haya gente que interprete mis silencios cuando yo no he dicho nada", concluye sobre este asunto.