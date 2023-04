Ana Obregón, a su hijo Aless: "Ojalá perdones desde el cielo a los que niegan el derecho a vivir de tu hija"

La presentadora Ana Obregón ha compartido una imagen de su nieta Ana tomando el biberón. Una bonita imagen, junto a otra con su hijo Aless, hace 31 años con la que ha querido dirigir un emitovo mensaje al joven fallecido. "Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir, ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija. Y a ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir. Gracias mi Anita, por devolverme la vida".

Ana Obregón y su hijo Aless Ana Obregón Instagram

Un bonito recuerdo con el que la actriz ha querido también lanzar un "dardo" contra aquellos que han criticado su decisión. "Espero que cuando seas mayor (...) perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir". Además ha querido "tranquilizar" a los que también critican su diferencia de edad con su nieta asegurando que la pequeña estará siempre "rodeada de amor" de sus primos, de sus tíos, de su abuela y de "tu papá en el cielo".

La publicación de Obregón cuenta ya con más de 145.000 "Me Gusta", entre ellos de personajes públicos como Paloma Cuevas, Paula Echevarría, Ana Antic o Patricia Cerezo.