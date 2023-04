Lequio es tachado de "mentiroso" por Ana Obregón

"Es mentira que no supiese parte del proceso. Alessandro lo sabía absolutamente todo, y está por escrito desde hace tiempo”, son declaraciones puestas en boca de Ana Obregón, en el programa Socialité, de Telecinco. "Es mentira que tengamos mala relación y que no supiese parte del proceso", reveló el conde.

Así, sale al paso de unas declaraciones del aristócrata en las que daba a entender que se acababa de enterar de algunos aspectos relacionados con la recién nacida Ana Lequio Obregón. Con ello se creaba un clima de crispación y los rumores empezaron a apuntar que la relación entre ambos no es la más cordial últimamente.

Pero ella intenta quitar leña al asunto manifestando que no hay problemas entre los dos. ¿Se engaña a sí misma o busca una reconciliación? El semblante serio de Lequio de los últimos días lo dice todo. Intentó persuadir a su ex de que emprendiera el citado proceso de gestación subrogada sin conseguirlo. Y ahora que no hay marcha atrás, parece muy enfadado ante las exclusivas concedidas por la presentadora y madre de su hijo Aless, fallecido de cáncer y padre biológico de la recién nacida.

Ana Obregón y Alessandro Lequio Gtres

Aunque, otro rumor apunta a que Alessandro tiene sobre la mesa una oferta de la revista del saludo, y de otros medios, para que cuente su versión sobre todo este asunto, para que aclare si realmente estaba en desacuerdo con la iniciativa de Obregón y cómo se siente en estos momentos, tras haberse convertido en abuelo.

También existen nuevas fotografías de Ana y el bebé, paseando por los alrededores del apartamento que ocupan en Miami. Pero se dice que podrían haberse hecho antes de que los paparazzis descubrieran su refugio estadounidense y que habrían sido pactadas.

Desde su entorno nos llega también su intención de alquilar un avión privado para regresar a España, con la intención de pasar más desapercibida. No desea un recibimiento multitudinario de medios de comunicación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Todo sea por salvaguardar las exclusivas.