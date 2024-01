Alessandro Lequio, en defensa de Mar Flores por las acusaciones de su hijo Carlo Costanzia: "Me parece muy injusto"

Carlo Costanzia es el nuevo protagonista de "¡De Viernes!". El hijo de Mar Flores amenaza con contar la dureza de su infancia en el plató de Telecinco. El actor asegura que ha atravesado una infancia "difícil" y culpa de ello al divorcio de sus padres. Además, confiesa su coqueteo con las drogas a partir de los 10 años, y de ello también culpa a la situación familiar.

A punto de estrenarse el programa, Alessandro Lequio, que en 1997 mantuvo una relación con Mar Flores, ha salido en defensa de la modelo: "Mar Flores siempre ha sido una madre muy preocupada por sus hijos", ha avanzado el conde italiano en "Vamos a ver", donde también ha defendido al padre de Carlo, "un hombre muy correcto".

"No me encajan las palabras de este chico", ha comentado, pues le parece exagerado criticar a sus padres por el simple hecho de divorciarse: "Crecer en un ambiente de padres divorciados no es ningún problema, porque si no la mayoría de la poblacion joven estaría mal, y no es así, ¿no?".

El hijo de Mar Flores asegura que sufrió bullying en el colegio por la proyección pública de su madre en los 90 y por protagonizar algún escándalo en la prensa del corazón, como cuando mantuvo una relación con Fernando Fernández Tapias y Lequio, a la vez.

Carlo Costanzia sigue así el mismo camino tomado por otros entrevistados en "¡De Viernes!" como Ángel Cristo Jr. que también destapó los trapos sucios de su familia.