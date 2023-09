Carlo Costanzia, tras la ratificación de su sentencia: "No voy a entrar en la cárcel"

Tras la ratificación de su sentencia, en la que se le acusa de estafa y por la que ha sido condenado a dos años de cárcel, Carlo Costanzia ha acudido al plató de "Y ahora Sonsoles" para defenderse. El hijo de Mar Flores había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para no entrar en prisión, según él mismo reveló a Sonsoles Ónega, pero la autoridad pública de justicia rompió dicho acuerdo. A pesar de ello, el actor está tranquilo.

Según el joven, lo que ha ocurrido para que el pacto se rompa tiene relación con el dudoso actuar de sus primeros abogados, "que no han aportado las pruebas necesarias para permitirme no salir culpable de lo que se me acusa", empezaba diciendo. Su actual letrado le recomendó entonces llegar a un acuerdo con los damnificados, especialmente con uno, el único del que, según su testimonio, tenía constancia. "Es un dinero que siempre he creído que era lícito, pero lo voy a devolver", aseguraba, señalando de nuevo como culpable a Roberto, su socio, al que culpa de lo ocurrido: "He pagado por él y les he dado de más".

Carlo Costanzia en una imagen de archivo Agencias

El actor de "Toy Boy" afirmó que el dinero que ha devuelto a los afectados de la estafa no tiene nada que ver con la cantidad que pasó por sus manos, que fue mucho menor. "Han sido 1000.000 euros que habían entregado supuestamente en mano a Roberto. Por mi cuenta solo pasaron 51 mil", ha manifestado. Un dinero que Carlo Costanzia reveló que le había prestado su familia.