Carlo Costanzia lamenta la ausencia de su madre, Mar Flores, en el momento más duro de su vida

Carlo Costanzia está pasando el peor verano de su vida. Recientemente, el actor fue condenado a 21 meses de prisión por un delito de estafa continuada mediante la venta falsa de coches de lujo, unos cargos de los que todavía hoy se declara inocente. Aunque la pena no llega a dos años, su entrada en la cárcel parece imposible de eludir porque en este momento ya cumple un tercer grado penitenciario por otra condena anterior por delitos contra la seguridad vial, que cometió tras conducir con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol y de las drogas.

Aun así, el modelo no pierde la esperanza y asegura que “confío en la Justicia” ante el recurso que sus abogados han presentado tras la primera sentencia condenatoria, cuya resolución se hará pública en los próximos días.

Costanzia pasa así por una tormentosa espera en la que, por lo visto, no cuenta con el apoyo de su madre. El protagonista de la serie “Toy Boy” deja caer con sus palabras que la relación con Mar Flores, que se encuentra de vacaciones en Ibiza con sus otros hijos, no es tan fluida como a él le gustaría en este momento crítico, y responde con un “preguntadle a ella” a la pregunta de cómo se encuentra la modelo.

Carlo Constanzia, pendiente de la resolución de su recurso para evitar su inminente entrada en prisión EUROPAPRESS

Además, cuando el reportero cuestiona si Mar Flores está pendiente de cómo avanza el proceso judicial que podría llevar a su hijo a la cárcel, Costanzia no se muestra seguro de que así sea: “Supongo que estará bien y supongo que estará pendiente de mí”.

Unas declaraciones que invitan a pensar que el contacto con su madre es, cuando menos, reducido y poco fluido.

En una reciente intervención en “Espejo Público”, el joven reveló que había sufrido mucho por la popularidad de sus padres, que le llevó a estar muy expuesto a los medios desde pequeño.

“Mi madre, por elecciones de vida, ha estado con varias personas, pero ella al ser mediática venía todo esto filtrado por la prensa. Fui a un colegio del Opus desde pequeño donde me hacían un bullying continuado. Me pegaban y me insultaban… Mi nacimiento sale en una portada del ‘¡Hola!’, y cuando sale la famosa portada del 'Interviú' me echan del colegio por esa portada, sabiendo los problemas de acoso y de bullying que he sufrido de pequeño. Me insultaban y abusaban de mí físicamente”, lamentó en pleno directo.