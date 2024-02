Alma Bollo, sobre su futuro profesional: "Cada vez me veo más alejada del Derecho y más centrada en la moda"

Dos días después de confirmar su segundo embarazo, Alma Bolloha reaparecido públicamente en el desfile de Paloma Suárez de la MFBW de Madrid. Radiante y muy emocionada de poder acompañar a la joven diseñadora canaria en la presentación de su nueva colección Otoño-Invierno 24/25, la modelo no ha podido evitar disimular su felicidad por estar apoyando a la moda española en el día de hoy. LA RAZÓN ha podido hablar en exclusiva con la hija de Raquel Bollo sobre el momento vital por el que está atravesando y su futuro profesional.

A pesar de que Alma Bollo no quiera hablar de su vida personal y de su segundo embarazo porque considera que "es una cosa muy íntima y personal", lo cierto es que se encuentra muy feliz por su segundo embarazo y no puede estar más emocionada de ampliar su familia. Pero homenajeando a Francisco Umbral, la influencer nos ha dejado claro que ella ha venido a la MFBW para hablar de moda, su gran pasión, y apoyar a la costura española. Sobre este asunto, la modelo nos ha desvelado su rumbo profesional.

¿Se ve en el futuro dedicándose a la moda o va a continuar su carrera de Derecho?

Ahora mismo estoy haciendo Derecho porque es mi carrera y lo quiero terminar porque es importantísimo tener unos estudios pero cada vez me veo más alejada del Derecho y más centrada en la moda. Al final, es lo que siempre me ha gustado y a lo que siempre me he dedicado.

Lorena Durán en el desfile de Paloma Suárez. Gtres

¿Le hubiese gustado desfilar en el desfile de Paloma Suárez o en la MFBW?

Hombre, sería un honor poder desfilar aquí y, en concreto, en la presentación de la nueva colección de Paloma Suárez porque ella me encanta. De hecho, solo he querido venir a este desfile de la Fashion Week de Madrid. Ella me encanta y me parece un amor.

¿Puede contarme algo de su look?

Pues como siempre llego tarde a todos los sitios, subí ayer a Madrid, fui al fitting de Paloma Suárez y , de lo único que me podía cuadrar, solo era este pantalón de lentejuelas que va mucho con mi personalidad. Me encantan las lentejuelas, los brillos… La verdad, venía sin ropa para hoy y me he puesto esta camisa blanca que me he cogido de mi casa para viajar en el AVE. ¿Qué te parece? Un poco de brillo, una prenda básica y mis botas galácticas.

¿Alguna tendencia que deteste?

El tiro bajo. No es que no me guste pero no me queda bien por no ser muy alta. Pero aunque no me guste como me queda, en otras chicas me fascina. Pero lo que no me gusta nada y que está volviendo ahora son los piratas. Yo con eso sí que no me veo.

¿Se ha planteado algún cambio de look radical?

Lo único que quiero y que proyecto con todas mis fuerzas es que mi pelo vuelva a crecer y tenerlo por la cintura. No me lo pienso cortar nunca.