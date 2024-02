Tamara Falcó lo cuenta todo: del motivo de la ausencia de Íñigo Onieva a sus planes de San Valentín

Tamara Falcó ha reaparecido públicamente después de semanas en el ojo del huracán mediático por una supuesta crisis sentimental con Íñigo Onieva en el desfile de la nueva colección Otoño/Invierno 24/25 de Pedro del Hierro en la MBFW. La marquesa de Griñón, fiel a esta indispensable cita de la moda española, ha acaparado todas las miradas a su llegada a Ifema y no ha dudado en pronunciarse sobre las últimas informaciones sobre su matrimonio.

Con un look inspirado en su luna de miel con Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha vuelto a desmentir rotundamente que estén en crisis. Aunque no ha asistido acompañada por su marido, algo que ha llamado mucho la atención, lo cierto es que la socialité ha explicado el motivo de su sonada ausencia. "Íñigo solo me ha acompañado una de las tres veces que he venido . Pero bueno, era como algo muy singular. Era la primera vez que desfilaba, se lo pedí como un favor. Él sabe que aquí hay mucha prensa y tal…Supongo que vino por la reconciliación, estaba haciendo méritos. Aún así, yo creo que si se lo pidiese, vendría", ha desvelado sobre el asunto, asegurando que "no se lo he pedido porque se que a él, todo el tema de medios le resulta muy abrasivo y al final esto es mi trabajo, al igual que él tiene el suyo". Aún así, su marido le ha deseado lo mejor antes de venir: "Antes de salir, Íñigo estaba en una llamada y me ha dicho "que te vaya todo muy bien"".

Después de semanas en el ojo del huracán mediático, Tamara se siente muy tranquila y no le afectan para nada los rumores de las últimos días. Sobre este asunto, la marquesa de Griñón ha asegurado "que al final, los rumores siempre hay". "Es verdad que no me voy a molestar, en mitad de la calle y tal.. Pero cuando me lo preguntáis vosotros no tengo ningún problema en contestar".

Aún así, la socialité ha vuelto a denunciar el acoso mediático "agresivo" que están viviendo tanto ella como su marido desde hace semanas. "Al final todo el mundo quiere un titular pero ese no es el problema. Pero soy una con sentimientos y, por mucho que estén intentando hacer su trabajo, no pueden venir a atacarte así". "A mí me parece que no se debería de mirar a hacia casa de alguien con unos prismáticos y no se debería de hacer. Nunca te vas a acostumbrar a eso", ha declarado, muy molesta por la situación.

Más rotunda y tajante que nunca, Tamara Falcó ha vuelto a desmentir que haya habido alguna crisis con su marido y que hayan discutido en algún restaurante de la capital. "Eso no es verdad", ha sentenciado la socialité. "Como todas las parejas, discusiones sí hemos tenido. Ahora que estamos casados nos duran menos porque sabemos que tenemos que solucionarlo", ha expresado, entre risas la hija de Isabel Preysler. "Yo soy más testaruda y no se si es porque soy rencorosa... pero me acuerdo de todo. Sí que perdono, pero me cuesta más al principio porque me parece una injusticia hacia mi", ha desvelado sobre sus enfados con Íñigo Onieva.

Tamara Falcó con su look para el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

"No se de donde salen los rumores, pero son cíclicos. Lo siguiente que dirán es que estoy embarazada", ha declarado, desmintiendo con ironía que esté esperando su primer hijo en común junto al empresario. Sobre ese asunto, Tamara ha confesado que se siente "tranquila": "Seguimos con el tratamiento de fertilidad natural". Por ahora, descarta otros métodos para quedarse embarazada. "Estoy viendo, no hay razones para preocuparme. No me he marcado ningún plazo. El promedio son 2 años", ha explicado sobre su tratamiento. "Llevamos muy poco tiempo intentándolo y estamos con mucha ilusión. Siempre piensas que te vas a quedar embarazada y que el problema es de otros...",ha bromeado.

Sobre sus planes con Íñigo Onieva el 14 de febrero, Tamara ha desvelado la sorpresa que le preparó su marido por el día de los enamorados. "Hemos celebrado San Valentín con una cena romántica que me ha preparado Íñigo sin decirme nada en un restaurante. Es muy detallista". Eso sí, ella no ha tenido ningún gesto con el empresario, confesando que "yo a él no le he regalado nada, él a mi una cena".

El próximo 18 de febrero, Isabel Preysler cumple 73 años. Sobre la celebración del aniversario de su madre, Tamara Falcó ha desvelado que no va haber ninguna fiesta. "No es ningún cumpleaños especial, no es redondo. Ella lo quiere hacer en casa. Además, también es el cumpleaños de mi primo y lo celebraremos en familia, muy tranquilos", ha revelado. La "reina de corazones" soplará las velas con los suyos, aunque no todos sus seres queridos estarán con ella en este día tan especial. "Mis hermanos llegan en breve pero no llegan para el cumpleaños de mi madre", ha finalizado la marquesa de Griñón.