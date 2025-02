Almeida: "Si mi hijo no sale del Atleti es que no es mío y algo ha fallado"

"Si mi hijo no sale del Atleti es que no es mío.., Será que algo ha fallado. Sobre eso no hay debate. Los colores son rojiblancos", ha revelado entre bromas José Luis Martínez-Almeida a Susanna Griso. Este lunes, 10 de febrero, el alcalde de Madrid ha visitado el plató de "Espejo Público", donde ha recibido la felicitación de la periodista por su futura paternidad.

Almeida no esconde ser rojiblanco, y durante su conversación con Griso, ha señalado que dejará todas las elecciones en manos de su esposa, Teresa Urquijo, excepto lo relativo al equipo de fútbol del bebé, sobre lo que, entre risas, se ha mostrado muy contundente. La pasión por el fútbol del político le viene desde niño. "Yo soy del Atlético porque mi madre me hizo del Atleti llevándome al Calderón con 6 o 7 años. Ella fue la que me inoculó el veneno. Nunca se lo podré agradecer lo suficiente", dijo en una entrevista con "Radio Marca".

Sobre la elección del nombre del pequeño, después de que el político confirmara hace unos días que se trata de un varón, ha señalado que no le llamará Pedro, ya que le recuerda al Pedro Sánchez, aunque el nombre le gusta.

En más de una ocasión ha bromeado con la rivalidad futbolística con su mujer Teresa: "Ahora estamos en un matrimonio mixto. Ella es del Real Madrid y yo del Atlético".