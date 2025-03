Almeida y Teresa Urquijo, en las Fallas: primera foto de ella embarazada

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo atraviesan uno de los momentos más ilusionantes de su vida: la dulce espera de su primer hijo. Apenas un año después de su boda, el alcalde de Madrid y la analista de inversiones se preparan para estrenarse en la paternidad, un hito que marcará un nuevo capítulo en su historia de amor. La noticia, confirmada por el propio edil madrileño el pasado 25 de enero a través de sus redes sociales, se reveló con la sobriedad que ha caracterizado siempre su relación:

"Pronto seremos tres en la familia", escribió Martínez-Almeida sin más detalles. Un mensaje comedido, en perfecta sintonía con la discreción que ha envuelto su romance con Teresa y que ahora aplican a la espera de su primogénito. Desde entonces, poco se ha sabido del embarazo, salvo contadas apariciones en público. La última, el 8 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, donde la futura madre optó por un estilismo estratégico que disimuló su incipiente embarazo.

Fin de semana del alcalde y la analista de inversiones en Valencia

Sin embargo, casi dos meses después del anuncio, la evolución de Teresa Urquijo es ya más evidente. La aristócrata y su esposo han sido captados en Valencia, donde han disfrutado de las Fallas en una escapada discreta. La imagen que ha trascendido de la pareja fue publicada en el perfil de Alma Elvira Alfonso Silvestre, diputada del PP valenciano, y desvela un instante cargado de simbolismo: Teresa recibe una pulsera fallera de manos de la política, en lo que parece ser un guiño a una futura promesa. "Con esta pulsera se comprometen a hacer el año que viene fallero de Falla Pizarro a su hijo", reveló la diputada en la descripción del post.

A pesar de su habitual sobriedad, el alcalde de Madrid no ha podido evitar compartir algunas pinceladas sobre la inminente llegada del bebé. En un encuentro reciente con la prensa, confirmaba que será un niño, aunque bromeó sobre su deseo inicial: "Yo quería una niña". Sobre el nombre, dejó claro que la última palabra la tendrá su esposa. "A Teresa no le gusta nada el mío. Lo va a elegir ella, no me queda duda", confesó.

Además Almeida ya anunció que se tomará la baja de paternidad al completo: 20 semanas dedicadas en exclusiva a su hijo. "En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada", expresó con la naturalidad que le distingue. "Creo que es un momento tan especial y extraordinario en la vida que no debe perder uno ni un segundo".

El deseo de ser padre ha acompañado a Almeida desde que contrajo matrimonio con Teresa Urquijo. En una conversación con Vicky Martín Berrocal el pasado octubre, reconocía su anhelo de formar una familia lo antes posible: "No puedo esperar mucho. A ver si voy a ser padre-abuelo". Consciente de que su paternidad llega en una etapa madura de su vida, el alcalde reflexionaba sobre lo que eso implica: "Por una cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos".

A punto de cumplir 50 años en abril, José Luis Martínez-Almeida se encuentra en un momento crucial.