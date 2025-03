Almeida y Teresa Urquijo buscan nueva casa en una zona muy exclusiva de Madrid

José Luis Martínez-Almeida está cerca de convertirse en padre. En un año ha acumulado hitos personales que le han llenado de especial felicidad, una compartida con su esposa, Teresa Urquijo. Ella le ha hecho entroncar directamente con la Familia Real de España, pero también acercarse más si cabe al público con una visión más humana de él. Más allá de los terrenos políticos y su desempeño como alcalde de la Comunidad de Madrid, continúa remando a favor para cumplir sus sueños personales, a la espera de que su primogénito llegue al mundo. Esto le hace tener que replantearse la necesidad de una mudanza, pues sus requisitos están a punto de cambiar y donde entran dos, no siempre caben dos de manera cómoda. Y eso es lo que buscan, comodidad, al iniciar la búsqueda de una nueva casa en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Jose Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo en el Rastrillo Nuevo Futuro a 15 de Noviembre de 2024 en Madrid (España). José Ramón Hernando Europa Press

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están asesorándose para encontrar una nueva vivienda que se ajuste a sus necesidades. La llegada de su vástago supondrá un cambio en sus vidas, pero también en su emplazamiento. Así lo afirman desde ‘Vanitatis’, que mantienen que el alcalde se ha interesado por la Calle Zurbano, en el barrio de Chamberí, como posible lugar en el que iniciar una nueva vida con su esposa y su hijo. Eso sí, aún están buscando opciones y no se han decantado por ninguna vivienda en concreto, pero sí parece que esta exclusiva zona de la capital ha llamado poderosamente su atención. Quizá porque desde ‘The New York Times’ consideran esta zona como “una de las doce mejores de Europa para vivir”, al ser vista como “el Park Avenue de Manhattan”, según desgranan desde el citado medio.

Parece que Teresa Urquijo ha convencido a su marido de las comodidades que ofrece esta elitista zona de Madrid. Una en la que ella misma se crio junto a sus padres, Lucas Urquijo Fernández de Araoz y Beatriz Moreno, y su hermano Juan, actual novio de Irene Urdangarin. Aquí estableció el clan su epicentro y aquí desea la joven regresar para formar su propia familia junto a José Luis Martínez-Almeida. Ante la llegada del bebé, el espacio se reduce y tratan de encontrar una casa más amplia para sacarle el mayor provecho, pues actualmente el espacio podría suponerles un problema. De ahí que hayan comenzado a buscar residencia en tan prestigiosa zona.

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo Gtres

No tienen prisa, pero tampoco calma. No quieren alargar la mudanza y prefieren encontrar la vivienda perfecta para instalarse cuanto antes, para así comenzar de la mejor manera la crianza de su primer hijo en común. También podrían hacerlo en su actual residencia, fijada en el barrio de Tetuán de Madrid, propiedad del político. Con 100 metros cuadrados de superficie, con dos dormitorios y con amplias y luminosas estancias como el salón y la cocina, la compró en 2018 por 165.693 euros. No es la única propiedad de José Luis Martínez-Almeida en la capital, pues tras la muerte de su padre en 2013 heredó una vivienda aboardillada en la calle José Abascal.