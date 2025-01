Álvaro Morata y Alice Campello se reconcilian: él confirma la segunda oportunidad

Álvaro Morata y Alice Campello ejemplificaban la pareja perfecta. De cara a la galería estaban enamoradísimos y su historia de amor era admirada en redes sociales. Ocho años de relación, siete de ellos como marido y mujer, con cuatro hijos en común, era el saldo que quedaba cuando hace ahora cinco meses atrás anunciaban que se separaban. Los rumores de crisis fueron confirmados a golpe de comunicado y la rotundidad de sus palabras hacían creer que era definitivo. No lo era, pues ahora se asegura que la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad. Algo que comenzó como un rumor, pero que ha tenido confirmación oficial por parte de Morata. Después de semanas de especulaciones que apuntaban a su proximidad, más allá de la geográfica después de que la influencer se mudase finalmente a Milán, donde juega ahora el futbolista y donde ella no quería vivir pues sentía que su vida estaba en Madrid.

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

Parecía que era una decisión en firme, pero que el tiempo les ha ayudado a entender que formaban el mejor equipo y que aún se quieren. Al menos eso es lo que afirman desde la prensa italiana, que se hace eco de que la influencer estuvo en las gradas del último partido del padre de sus hijos, lo que no pasó desapercibido a ojos de nadie. Fue muy comentada su presencia, después de que tuviesen una crisis tras su ruptura que terminó con el buen rollito e incluso dejándose de seguir en redes sociales. Pero ha habido un acercamiento y su presencia en el estadio así lo entendió el diario ‘Tuttosport’.

Pero ha sido Javier de Hoyos quien ha confirmado la buena nueva. Una vez más, ha sido el encargado de transmitir las palabras de Álvaro Morata, como ya hiciese cuando el jugador rompió su silencio por primera vez. En ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha planteado la confirmación que ha recibido ahora por su parte: “Rompieron este verano, se especularon muchos motivos y muchos creíamos que no iban a volver, pero han cambiado las cosas y el amor lo supera todo”, desvela el periodista, que está muy agradecido por la nueva exclusiva que se trae entre manos: “Ha sido muy generoso conmigo todos estos meses. Le he mandado la información de la prensa italiana y le he pedido que fuera generoso una vez más y me ha contado que sí, que se están dando una nueva oportunidad”.

Álvaro Morata Instagram

Se entendió la mudanza de Alice Campello a Milán, tras su reticencia inicial, como un acercamiento a su ex, pero ambas partes despejaron las dudas y quisieron mantener su separación en firme. La empresaria se mudaba a Milán para facilitar al padre ver a sus vástagos y para que estos tuviesen su figura siempre presente, aunque las circunstancias familiares hubiesen cambiado. Mucho se ha hablado de los motivos que les empujó a tomar caminos por separado de forma tan abrupta. Se habló de una posible mala relación de Alice Campello con sus suegros o presuntas infidelidades del jugador a su esposa. Ambos han desmentido estas opciones, siendo él quien subrayó que la convivencia se había vuelto cada vez más difícil, que cayó en depresión y que las discusiones eran constantes. Ahora parece que han dejado atrás lo que un día les separó, superando sus diferencias y reconciliándose para tratar de salvar su matrimonio. Así lo ha confirmado al fin Álvaro Morata, después de los intensos rumores.