Álvaro Morata y Alice Campello: se acabó el buen rollo en su separación

Álvaro Morata y Alice Campellodecidieron romper su matrimonio siete años después de jurarse amor eterno y con cuatro hijos en común. Las constantes diferencias de la pareja les llevaban a discutir más de lo deseado, llevando sus vidas a extremos. Así lo reconoció el propio futbolista cuando quiso defenderse de las acusaciones de supuestas infidelidades, así como defender a su exmujer ante la idea de que se llevase mal con sus suegros y eso precipitó su final. En definitiva, el futbolista del Milán quiso dejar claro que siempre querrá a la madre de sus hijos, que siempre formará parte de su vida al haber formado una familia con ella, que el tatuaje con su rostro no se eliminará jamás de su piel y, además, que siempre mantendrían el buen rollito. Y es que subrayaba que hablaban a diario y que se llevaban muy bien, aunque no lo suficiente como para apostar por una reconciliación. Ambos han dejado claro lo irrevocable de su decisión, aunque las últimas pistas les hacían en proceso de acercamiento. Hasta ahora que todo se ha dinamitado por los aires y se ha producido una ruptura más definitiva aún. Viral.

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

El futbolista se ha sincerado recientemente, destacando lo difícil que ha sido para él separarse de la influencer italiana. El final de su historia de amor ha sido un mal trago que le ha hecho caer en la depresión y vivir entre ataques de pánico. Ha sido muy complicado tratar de hacer las cosas bien en una situación tan compleja, mientras todo el mundo juzga cada paso. Pero parece que la reacción más inmediata de sus confesiones es un enfrentamiento con su exmujer. Uno que les ha empujado a una decisión que ni planteándose el divorcio habían querido tomar antes. Después de meses haciendo vidas por separado y tratando de recomponerse de la ruptura, ahora han dejado de seguirse en Instagram. Un gesto que en los tiempos que corren viene a interpretarse como un ‘no quiero saber nada más de ti’.

A golpe de click han roto el vínculo viral que les mantenía unidos y que ya había dado sus frutos estas semanas con interacciones con mensajes cruzados y algún que otro ‘me gusta’. Algo que, al parecer, ya no volverá a suceder, después de que ambos se hayan bloqueado en las redes sociales. Algo que ha sucedido horas después de su entrevista en ‘Herrera en COPE’, en la que habla sobre los problemas de salud mental que ha arrastrado este tiempo y los motivos que le empujaron a separarse de Alice: “La gente no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo, sin terceras personas. Tenemos diferentes opiniones en la vida. Alice es una persona que me ha ayudado mucho, la respeto, ahí está. Se acabó. He tenido que leer y escuchar de todo”, decía el futbolista, que prometía tener “la conciencia muy tranquila y a los que puedo hacer en un futuro daño es a mis hijos y no a mí. Ellos son los que en un futuro pueden buscar en Internet y ver algo que no es verdad. Ella es una persona maravillosa, la respeto y me ha ayudado. Solo puedo decir cosas buenas de ella”.

Álvaro Morata Instagram

Lo que se desconoce es qué fragmento de la entrevista de Álvaro Morata ha enfadado a Alice Campello o si es cierto que este es el motivo por el que han roto en redes sociales. Lo único de lo que hay constancia es de que han dejado de seguirse, un paso que no habían dado a pesar de instalarse en distintos países tras anunciar su separación. Algo que ha sorprendido a propios y extraños, pues se especulaba con la posibilidad de que estuviesen cerca de una deseada reconciliación. La italiana cada vez estaba más feliz en sus interacciones virales y parecía haber encontrado cierta paz después de tanta tempestad, centrada en sus hijos, su trabajo y en disfrutar de los pequeños placeres de la vida en Madrid, hasta que ha decidido mudarse a Milán inesperadamente. Él se refugió en el trabajo y en su nuevo club, pero estaba muy atento de lo que compartía su exmujer en redes, pues no ha dudado en comentar publicaciones y dejar ‘me gusta’ que invitaban a pensar que estaban acercando posiciones. Ahora se desmonta tal posibilidad.