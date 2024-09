Un gesto de Álvaro Morata dispara las alarmas: ¿un acercamiento con Alice Campello?

El final de la historia de amor de Álvaro Morata y Alice Campello ha dejado desolado a su horda de seguidores. Ocho años de relación, siete de ellos tras jurarse amor eterno, con cuatro hijos en común. Mucho que les une, pero también algunas diferencias irreconciliables que les ha hecho tomar la determinación de separar sus caminos. De hecho, él se ha mudado a Milán, tras fichar por el club, mientras que ella se ha quedado en Madrid junto a sus hijos, donde había establecido su vida. Ambos han hablado abiertamente de lo difícil que está siendo la ruptura, pero del profundo amor y admiración que sienten hacia el otro. Es más, el futbolista rompió su silencio para aclarar los motivos de su separación, dejando claro que Alice “siempre será la mujer de mi vida”, de ahí que se negase incluso a borrarse el tatuaje que lleva con su cara. Ni con láser podría olvidarse de ella, a quien le unirá siempre el amor por sus hijos.

Álvaro Morata y Alice Campello se separan Instagram

Continúan en contacto diario, de ahí que hayan acercado posiciones en las últimas semanas. Pero ahora son muchos los que sospechan que podrían estar a punto de dar el paso que todos esperan y que decidan darse una nueva oportunidad. El motivo de su ruptura fueron las “incomprensiones continuas” que les hacían adentrarse en discusiones que dinamitaron su vínculo. Pero quizá el tiempo y la distancia les haya ayudado a comprender sus propios sentimientos y encontrar otro punto de vista a aquellas cuestiones en las que antes estaban enfrentados. Al menos eso es lo que quieren que suceda aquellos que ven en sus interacciones públicas una posible pista que apunta a una reconciliación.

Después de que la pareja fuese vista paseando tranquilamente por las calles de Madrid, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una vuelta del matrimonio. Acompañaban a su hijo en su primer día de colegio y quisieron hacerlo dando normalidad a su nueva realidad. Al menos eso es lo que quiso dejar claro la propia Alice Campello al mantenerse firme en sus planes de divorciarse. Parece que la determinación es firme, como así subrayó igualmente a principios de verano el propio jugador, al negar las infidelidades y confirmar que la decisión estaba tomada. Pero sus seguidores no se los toman en serio y siguen empeñados en ver en sus gestos un posible indicio de acercamiento romántico. No se pierde la esperanza.

Y todo por un simple movimiento en las redes sociales. Alice Campello está tratando de continuar con su vida, lo que implica no desatender su trabajo. La empresaria italiana ha peleado duro para hacerse un destacado hueco con su marca de maquillaje y cosmética natural Masqmai, entre otros negociados. Pero la influencer ha celebrado con sus fans que ha recibido un premio de la revista ‘Glamour’ precisamente por su línea de maquillaje: “Qué emoción. Gracias por este premio, no puedo sentirme más agradecida y orgullosa”. Pronto, su publicación en Instagram se ha llenado de corazoncitos, de esos que marcan los ‘me gusta’ con los que celebrar su hito profesional. Entre ellos estaba el de Álvaro Morata. Pero no se conformó con dejar su ‘like’, que incluso añadió un comentario a la vista de todos con unas manos aplaudiendo en señal de orgullo. Un gesto que, para muchos, probaría un acercamiento entre ambos. Ellos no han negado que tienen buena relación por el bien de sus hijos, que hablan prácticamente a diario y que se alegran de la felicidad del otro. Esto sería una prueba de ello, aunque quién sabe si también, como se especula, de que ponen el freno a sus planes de divorcio.