Amaral, loca por actuar en Afganistán

Hoy no se puede decir que dos tetas tiran más que dos carretas sin que te lapiden, pero dado el éxito mediático de Amaral, habrá que convenir que algo de razón subsiste en el dicho machista. Y ahí están las chicas del Femen, que las enseñan tanto como las señoras del PP y Vox de toda la vida que hacen topless en las playas. Leo: «Las mujeres afganas ha sido expulsadas de la vida pública tras perder su derecho a estudiar y trabajar». Visto lo visto, cuentan ahora las lenguas viperinas de las eufóricas feministas recién destetadas que Amaral está loca por ir a cantar a Kabul para enseñar allí las tetas en plan airada y enérgica protesta contra el machismo criminal de los talibán, a quienes las tetas solo no les dan miedo cuando están en el paraíso de Alá lleno de vírgenes, leche y miel, o sea, más bien muertos.

Amaral en el Sonorama Paco Santamaría EFE

Si Amaral se anima, podría continuar su gira por Irán, Iraq, Arabia Saudí, etc. Aquí, ni los más machistas han entrado a valorar si sus tetas están bien o mal, sólo mi vecina Carlota ha apuntado algo que podría ser el inicio de un debate: si se frotó o no los pezones con hielo para que se manifestaran erectos, como cuentan que hace Ione Belarra cuando se quita el sujetador y se calza una camiseta ajustada o como hacía Liz Taylor cuando quería enceguecer a Richard Burton cuando éste no estaba ya ciego de whisky. Amaral en Kabul quitándose el burka y mostrando las tetas mientras canta «Revolución». La bomba. Saldría hasta en los telediarios de la CNN.