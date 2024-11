Amelia Bono se va de Madrid para dejarse "querer un poquito": "Aquí me quedo"

El frío ha llegado definitivamente a Madrid y Amelia Bono se ha ido al pueblo para visitar a su padre y disfrutar de un viernes en familia al calor de la chimenea. Ella misma ha sido la encargada de desvelar su plan en Instagram junto a una fotografía del fuego.

"Me he venido a ver a mi papi. Mi casa desde que soy pequeña...¡Aquí me quedo! A dejarme querer un poquito", ha escrito la influencer, algo nostálgica por los recuerdos que le provoca volver a su hogar familiar.

El plan familiar de Amelia Bono junto a su padre, José Bono Instagram

Lo cierto es los Bono son una familia que está muy unida y siempre intentan cuadrar sus apretadas agendas para verse y disfrutar todos juntos de diferentes planes. De hecho, José Bono se lleva a las mil maravillas con Ana Rodríguez Mosquera, su exmujer y madre de sus hijos, al igual que Amelia Bono con Manuel Martos. A pesar de su reciente separación, la influencer se deshace en halagos públicamente hacia el productor musical.

Una agenda frenética

Amelia Bono acaba de fichar por la agencia Twic, la misma de Alice Campello, Carla Pereyra o Blanca Pombo. Su carrera en el mundo de las redes está despegando y acumula más de medio millón de seguidores, una cifra que avala su merecido título de influencer.

Amelia Bono en Elle For Hope Gtres

Amelia Bono es una de los rostros conocidos más solicitados de los photocalls y se ha ganado el cariño de miles de fans por su personalidad y espontaneidad en redes, con los que comparte su día a día en Instagram, desde sus looks hasta sus planes familiares.