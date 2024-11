El gran paso profesional de Amelia Bono que la vincula a Alice Campello, Carla Pereyra o Ana Fernández

Amelia Bono está despuntando como influencer. Siempre ha sido conocida en calidad de “hija de” José Bono, quien fuera ministro de Defensa del Gobierno de España entre 2004 y 2006, pero en los últimos años se ha hecho un nombre propio en la industria de las plataformas digitales. En su cuenta oficial de Instagram ya supera el medio millón de seguidores, una cifra considerable que la ha llevado a fichar por una de las agencias de talentos más importantes del país.

Se trata de Twic, en cuyo catálogo se encuentran otros rostros conocidos de las redes sociales como Alba Silva, Blanca Pombo, los hermanos Hernán y Rodri Navarro, Jonan Wiergo o Meri Loves; además de celebrities de la talla de Alice Campello o Carla Pereyra e incluso actrices como Ana Fernández.

Amelia Bono ha sido la última en incorporarse a las filas de la agencia, y son varias las áreas en las que trabajará como influencer, desde belleza y gastronomía hasta moda y lifestyle. “Amelia es una empresaria y creadora de contenido que acumula más de 500.0000 seguidores en Instagram. Le apasiona la moda, los viajes y todo lo relacionado con la belleza y aprovecha sus redes sociales para acercarse un poco más a su audiencia de forma divertida y natural. Ha colaborado con marcas como Bobbi Brown, Estee Lauder o Grupo Tendam, entre otras”, indican sobre ella desde Twic.

Un paso importante que la consagra como influencer y que ofrece una pista de los derroteros profesionales que ha tomado. Lo cierto es que Amelia Bono cuida mucho el contenido que publica en sus redes sociales, mimo y esmero en sus post que por fin se han visto recompensados. “Intento transmitir y dar a mi comunidad todo lo bueno que tengo, y a veces lo no tan bueno. Si gusta lo que hago e influyo de alguna manera, pues mira qué bien”, reveló en una entrevista recientemente publicada en LA RAZÓN.

Son varios los proyectos profesionales que la influencer tiene entre manos, incluido uno con su hermana pequeña, Sofía Bono, del que de momento no quiere dar muchos detalles: “Ya sabes que dicen que estas cosas es mejor no contarlas hasta que esté todo listo, por si acaso… La verdad es que con mi hermana Sofía me llevo fenomenal, es una maravilla de niña y es genial trabajar con ella. Os prometo que os enseñaré todo cuando esté, creo que va a quedar algo muy guay”.

Buen momento personal

Una dulce etapa profesional que también se corresponde en lo personal. Pese a su reciente divorcio de Manuel Martos, Amelia Bono disfruta ahora de una etapa tranquila en la que descubrirse a sí misma como mujer soltera, aunque recalca que ella y el padre de sus hijos siempre serán familia: “Mi relación con él sigue siendo maravillosa, espectacular. Somos familia y siempre va a ser así, pase lo que pase”.