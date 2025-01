"Amor y límites", así fue la educación de Ana Botella

Lleva una vida discreta, apartada del foco mediático. Psicóloga infantil, Ana Aznar se ha hecho un nombre en el mundo de la crianza. Acaba de crear, junto a su marido, Alejandro Agag, REC Parenting, una plataforma para dar "apoyo durante todo el ciclo de vida de los padres, desde los primeros momentos en que se considera formar una familia, hasta cómo manejar a los adolescentes adultos y cómo afrontar la situación como abuelo, tío, tía o familia mixta".

La hija de José María Aznar y Ana Botellaes la fundadora y CEO de la plataforma, que acaba de lanzar su versión en castellano. Aunque nacida en Madrid, Ana Aznar se mudó a Londres con 20 años para completar una licenciatura en Psicología (The Open University), un master en Psicología Infantil Aplicada y un doctorado en Psicología Infantil (Universidad de Kingston).

Ha ocupado puestos de profesora e investigadora en la Universidad de Surrey, la Universidad de Winchester, y la Universidad John Cabot. "Sus principales áreas de investigación son la crianza de los hijos, las relaciones familiares y el desarrollo socioemocional de los niños. Su trabajo ha sido publicado en diferentes revistas científicas así como en prensa popular y ha presentado en congresos nacionales e internacionales", según reza en su biografía oficial.

Es madre de cuatro lo que le hace hablar desde la experiencia. "Después de experimentar de primera mano cómo los padres tienen dificultades para encontrar apoyo y asesoramiento de calidad cuando tienen problemas o dudas, fundó REC Parenting, una plataforma que ofrece a los padres información fiable, experta y segura", destacan.

En entrevista a "La Vanguardia", la psicóloga dá las claves de cómo criar en un mundo de pantallas. Ella lo tiene claro, con "sentido comun". "Sin entrar mucho en mi vida familiar, tengo que decirle que tengo mucha suerte, porque me educaron con mucho amor, haciéndome sentir importante y confiando mucho en mí: mis padres me hacen sentir valorada, lo que es una ventaja importante en la vida", explica. "Me imagino que también hubo límites..." "Muchos, sí, sí [ríe]", responde ella, "me han educado con muchos límites. Para mí lo fundamental son el amor y los límites: es la clave para crear hijos felices. Es de las primeras cosas que aprendí cuando estudiaba psicología infantil".