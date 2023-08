Amparo Larrañaga vuelve al teatro tras superar un problema cardíaco: "La recuperación fue muy dura"

El pasado mes de diciembre, Amparo Larrañaga abandonaba temporalmente los escenarios aquejada de un problema cardiaco que la condujo a una inmediata operación. En agosto, recuperada totalmente, vuelve al trabajo con la obra que tuvo que suspender en su día, “Laponia”, y lo hace en el madrileño teatro Maravillas, propiedad de su familia. Un aliciente más para esta vuelta tan esperada.

Amparo Larrañaga GTRES



“Mi corazón ya está perfecto, pero la recuperación fue muy dura. Me descubrieron una insuficiencia mitral severa, mi válvula estaba totalmente reumática y hubo que cambiarla. A las tres semanas de la intervención ya quería volver al trabajo, no soy de quedarme en casa, soy una persona muy activa… Esta función necesita de toda mi energía, no paras, es un esfuerzo muy grande… Pero ya me encuentro muy bien, como una campeona”, asegura la actriz.

Pregunta: La obra enfrenta mentiras contra verdades, con dos parejas con pareceres opuestos que acaban discutiendo.

Respuesta: Los cuatro están charlando y todo se estropea cuando la hija de uno de ellos, Ania, desvela a su primo la verdad sobre Papá Noel, lo que genera una discusión entre las dos parejas sobre la manera de educar a los hijos totalmente opuestas. Debatirán sobre la verdad y la mentira, las tradiciones y los valores familiares.

Amparo Larrañaga en "Espejo Público": Antena3

P: Existe lo que se denomina como mentiras piadosas…

R: A veces, la mentira es necesaria, pero diferenciando las mentiras aceptables y las que no. Las hay inocentes, pero otras hacen daño y te empujan a pelearte con otros. Esas si que son perjudiciales.

P: ¿Es partidaria de engañar a la infancia sobre las figuras de Papa Noel o los Reyes Magos?

R: Es que hacerles creer en ellos no es una mentira, sino crear una ilusión que se acaba tarde o temprano.

Amparo Rivelles, con Carlos Larrañaga y Ana Diosdado larazon

Amparo celebró su sesenta cumpleaños el pasado 26 de marzo. Lleva unida al prestigioso especialista de cine Ángel Planas desde 1999 y es madre de dos hijos, Ángel e Ismael.

P: ¿La nueva generación de la familia Larrañaga siente el mismo amor que tienes por el mundo de la interpretación?

R: Ni mis hijos ni sus primos quieren ser actores. No quieren continuar con la saga. Y hay que respetarles.