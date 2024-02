Ana Belén "cuela" a Belén Esteban en la gala de los Premios Goya 2024

La 38ª edición de los Premios Goya reconoce, como cada año, el excelente trabajo de los profesionales del cine patrio, en una noche en la que "20.000 especies de abejas", de Estibaliz Urresola Solaguren; y "La sociedad de la nieve", de J. A. Bayona, parten como favoritas de hacerse con la mayor cantidad de "cabezones".

Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Belén han sido los encargados de conducir la ceremonia de entrega de los premios, y aunque los grandes protagonistas de la velada son los galardonados, ellos también han querido poner el foco en los actores brillantes que, sin embargo, nunca han sido reconocidos con un Goya. "Yo he tenido dos nominaciones, pero nunca he ganado. Es el primer hombre que se me resiste", ha bromeado Loles León desde la grada del Auditorio Feria de Valladolid.

De hecho, los propios Javis han recordado que ellos también han sido nominados hasta en dos ocasiones, pero no llegaron a ganar ninguna de ellas. "Vuestro currículum, entonces, es el cariño de toda esta gente", ha bromeado Ana Belén, señalando a todos los asistentes, a lo que Ambrossi ha contestado: "Así es, como diría una grande", arrancando una carcajada general entre el público.

Los Javis y Ana Belén, presentadores de los Goya 2024 Gtres

Los presentadores han hecho alusión así a una de las frases más célebres de Belén Esteban, que mantiene una estrecha relación con los Javis. La primera vez que la "princesa del pueblo" pronunció estas inolvidables palabras fue en el plató del extinto "Sálvame", cuando en pleno enfrentamiento con la vidente Aramís Fuster, presumió de que su "currículum" era "el cariño de toda esta gente, cosa que tú no tienes, ¿vale?".

Por más años que han pasado, la frase se ha convertido en un icono de la cultura popular y se repite con frecuencia entre los más jóvenes, en plataformas digitales y redes sociales, hasta el punto de que ha llegado a colarse en la entrega de Premios Goya de 2024.