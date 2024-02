Hugo Silva posa por primera vez en los Goya con su pareja, Marta Guerras: así es su discreta relación

Hugo Silva es uno de los actores más conocidos del panorama nacional, gracias en parte a su trabajo en "Los hombres de Paco", la exitosa serie de Antena 3 que le catapultó a la fama. A lo largo de sus más de dos décadas de carrera, los títulos del artista se cuentan por decenas, pero no ha sido hasta ahora cuando su trabajo se ha visto recompensado con una nominación a un Premio Goya en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Reparto.

La nominación le ha llegado por su papel en "Un amor", una película dirigida por Isabel Coixet en la que Silva se pone en la piel de Píter, un supuesto aliado de Nat (Laia Costa), una joven que se refugia en el pequeño pueblo rural a la que termina traicionando.

"Es un puntazo estar nominado a los Goya. Desde que salió la nominación me ha dado tiempo a mirar para atrás y estoy muy agradecido por toda la gente que me ha apoyado y me han dado oportunidades en el cine", indicó un "orgulloso y emocionado" Silva tras conocer que había sido nominado.

El actor Hugo Silva, durante el photocall de la película "Un novio para mi mujer" David Fernández Agencia EFE

A pesar de su popularidad, el actor ha sabido mantener a buen recaudo algunos aspectos de su vida privada, empezando por la relación que mantiene con la también actriz Marta Guerras. Los dos son muy discretos y evitan compartir imágenes en sus redes sociales en las que aparezcan juntos, aunque sí lo hacen por separado con el perro que tienen en común, Lobo, y que indica que comparten su vida.

Sin embargo, la nominación del artista a un Premio Goya ha sido la ocasión perfecta para que por fin se atrevan a posar juntos en la alfombra roja, ofreciendo su primera imagen unidos ante los medios.

Marta Guerras y Hugo Silva en los Goya 2024 Gtres

Silva es tan discreto que no fue hasta 2013 cuando la opinión pública conoció que tenía dos hijos, Daniel y Darío, que llegaron al mundo en 2010. Ellos son los principales pilares de su vida, junto a su madre, y las personas con las que le gusta pasar su tiempo cuando no está rodando. En ellos se apoyó el pasado noviembre, cuando tuvo que lamentar la pérdida de su padre, Rafael Fernández.

Lejos de llevar una vida de lujos y ostentaciones, el eterno galán del celuloide patrio prefiere ser fiel a sus raíces y se decanta más por las actividades al aire libre, la naturaleza y los pequeños placeres, desde disfrutar de un día en el campo con amigos (los de toda la vida) y la familia hasta tomar unas cuantas olas en la playa.

Silva practica surf con frecuencia y presume de sus dones sobre la tabla en las redes sociales, donde cuenta con más de 450.000 seguidores solo en Instagram, una cifra considerable que da buena muestra de que se trata de uno de los actores más destacados de la escena española, aunque su mayor reconocimiento ha tenido lugar esta noche en el Auditorio Feria de Valladolid.