Ana Guerra cuenta cómo está viviendo los primeros días tras su pedida

Víctor Elías y Ana Guerra anunciaban el pasado domingo 29 de octubre su compromiso a través de redes sociales. La pareja de artistas que llevaban dos intensos años de relación donde se han mostrado inseparables delante de las cámaras, mostraban sus anillos de plata con cuatro divertidas fotografías donde se puede ver la gran complicidad e ilusión que hay entre ellos.

Los medios se hacían rapiditamente eco de la noticia y fueron muchos los que quisieron felicitar a la pareja a través de redes, e incluso muchos de sus fans no dudaron en escribir preciosos comentarios por la buena noticia.

Sus perfiles públicos se llenaron al instante de cariñosas felicitaciones de compañeros y amigos muy conocidos como Roberto Leal, Dulceida, Laura Escanes, Ana Mena, Roi Méndez, Alfred García,Christian Gálvez o Nerea Garmendia, entre otros, todos alegrándose de la noticia La protagonista de la historia, Ana Guerra recibió todo ese cariño:

"Hemos tenido una cantidad de feedback impresionante. Sobre todo de la gente deseándonos muchas cosas bonitas. Me esperaba que la gente me deseara cosas bonitas, pero no me esperaba tanta cantidad. Ha sido espectacular".

Aunque han pasado pocos días, muchos son los preparativos que hay que organizar para el gran día, aunque Ana admite que "todavía no hemos comenzado":

"Lo estamos bajando todo a tierra, nos acabamos de comprometer, seguimos en una nube y queremos estar aquí un tiempito hasta que empecemos a organizar cosas, que hay que disfrutar también de esta nube".