Ana María Aldón opina sobre el giro erótico de su hija y cómo es su relación ahora con ella

Gran parte de la atención mediática está puesta en la relación que mantiene Ana María Aldón con su hija, Gema Aldón. Sucede así desde que la joven se opusiese en público a que su madre contraiga matrimonio con su nuevo amor, Eladio, con el que lleva ya unos meses de noviazgo. Considera que es demasiado pronto para dar un paso tan importante, más sabiendo el dolor que le ha provocado su divorcio de José Ortega Cano. Pero la madre también tiene mucho que reprocharle a su hija, pues no le gusta nada el rumbo erótico que está tomando su vida, mostrando su cuerpo al desnudo en aplicaciones de pago.

Pero la semana pasada ambas tuvieron que guardarse sus rencores y verse las caras con motivo del 84 cumpleaños de la abuela. Allí cantaron a la protagonista y disfrutaron de un momento en familia, aparcando por un momento lo que les ha distanciado. Eso sí, también tuvieron oportunidad de hablar para restar tensión a sus conversaciones. Algo que confesó la propia Gema Aldón y de lo que ha querido hablar ahora Ana María Aldón en ‘Fiesta’, explicando en qué punto está su relación con su hija y el motivo por el cuál llevan semanas sin apenas dirigirse la palabra.

“Ella piensa que su verdad es su sinceridad. Tú puedes ser muy sincera y yo ser igual de sincera que tú, pero a veces no es necesario serlo tanto”, le aclara a su hija, que “tiene una edad, 28 años, en la que todavía tiene cosas que aprender y por valorar. Creo que mi hija se ha equivocado, pero yo la perdono, es mi hija y es mi deber. Es verdad que en algún momento yo he discutido con mi hija, nos hemos distanciado, pero no es lo habitual”, puntualiza. Además, quiere hablar sobre su giro profesional: “Yo no me enfado con mi hija porque ella se abre un perfil en una red social para adultos. Yo dije que las decisiones que tomara las iba a respetar como si se metiera a actriz porno. Al final todo esto son malos entendidos que nos han llevado a estar un tiempo distanciadas. Afortunadamente, se ha solucionado, como era de esperar”, reconoce feliz.

Eso sí, también confiesa que era tan complicada la situación, que el aniversario de su madre había supuesto un reto personal para ella: “al cumpleaños yo iba con pies de plomo. Lo más importante era mi madre. Partiendo de ahí yo sabía que iba a estar mi hija. Reconozco que estaba nerviosa. Estuvimos muy bien, nos saludamos y me comí a besos a mi nieta que estaba preciosa”. Con todo ello, Ana María Aldón ha confirmado la buena nueva de que las aguas han vuelto a su cauce y ha hecho las paces con su hija. Pero también entre ella y Eladio, con el que ha decidido mirar a futuro y entregarse de lleno, sin importarle el qué dirán: “Ambos se vieron y se saludaron. Hemos estado hablando y la conversación ha sido fructífera. Gracias a Dios ahora hemos vuelto a hablar, puedo decir que hay reconciliación y estoy muy contenta por ello, porque mi hija es lo más importante de mi vida y lo que más quiero. Yo he sufrido mucho con ella y las dos lo hemos pasado mal”.