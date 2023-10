Gema Aldón desvela cómo fue el encuentro con su madre entre tanta tensión

Este martes 17 de octubre era un día señalado con especial cariño en el calendario de la familia de Ana María Aldón. Su madre celebraba su aniversario y soplaba 84 velas en su tarta de cumpleaños, lo que servía de excusa para que todos sus seres queridos se reuniesen bajo el mismo techo para compartir buenos momentos. Incluida Gema Aldón, quien desde hace unas semanas está en pie de guerra con su madre, desafiándola hasta límites que a la exmujer de José Ortega Cano le han provocado un gran dolor. De ahí la importancia de la fiesta de cumpleaños familiar que les obligaba a verse las caras y, de paso, mantener la conversación que llevan mucho tiempo pendiente.

Gema Aldón mediaset mediaset

Gema Aldón se ha distanciado de su madre, después de que mostrase su descontento al conocer sus planes de boda con Eladio. Considera que llevan muy pocos meses como para dar un paso tan importante como el de casarse, más después de lo traumático que ha sido para la familia la separación con el torero. Pero el hecho de que estas quejas fuesen públicas no sentó nada bien a Ana María Aldón. Esto, unido a las fotografías de alto voltaje que su hija comparte en una página de contenido erótico –las cuales se niega a ver porque le perturban-, ha supuesto una brecha insalvable entre ambas. Pero parece que sí hubo un acercamiento y pudieron hablar, aunque sin profundizar demasiado dado el ambiente festivo en el que se encontraban.

A través de una llamada telefónica, Gema Aldón ha detallado cómo fue el encuentro con su madre en el cumpleaños de su abuela: “Estoy muy bien. Estuvimos de celebración, cantándole el cumpleaños feliz, con regalos para aquí y para allá. Evidentemente hubo una conversación, pero no voy a revelar lo que hablamos, porque es una conversación íntima entre mi madre y yo”, confiesa.

Gema Aldón durante la llamada telefónica Así es la vida

Eso sí, lo que se apresuró a dejar claro es que “no fue una conversación tensa, ni nada de eso. Estuvimos las dos disfrutando del cumpleaños de mi abuela, que para las dos es lo más importante, mi abuelita”. Pero, al grano, Gema Aldón reconoce que al final ha podido encontrar un nexo de unión para poder dejar las diferencias a un lado: “Y sí, las cosas se han arreglado entre nosotras, por supuesto que sí. De la conversación que hemos tenido han salido cosas buenas, ha sido muy agradable y ha sido fructuosa para nuestra relación”, decía feliz por haber podido tender puentes con Ana María Aldón. Ahora bien, no con Eladio, presente en la fiesta, con el que reconoce que no medió palabra, pero porque asegura que no le conoce.