Ana María Aldón vende su armario: se deshace de 178 prendas de ropa

Ana María Aldón es una mujer renovada desde que se separase de José Ortega Cano. No solo porque ya tiene planes en firme de convertirse ahora en la mujer de su nuevo novio, Eladio, sino porque ha encontrado la estabilidad emocional que tanto reclamada. Ahora es feliz con lo que tiene y no necesita más para sentirse plena. Algo que también traslada a su propio armario y es que tras años siendo un rostro habitual en los platós de televisión, de las portadas del kiosco rosa y de los actos más aclamados, tiene en su poder un sinfín de modelitos aparcados a los que ya no da el uso que se merecen. Es por eso que ha decidido vender sus ‘trapitos’ en una popular app de ropa de segunda mano.

Ana María Aldón y su prometido IG Instagram

Son muchas las influencer y rostros conocidos que desean encontrar una fuente de ingresos extra a través de la ropa que ya no usan. Con eso de darle un aire nuevo a su armario, Ana María Aldón está dispuesta a deshacerse de un total de 178 prendas, que ahora buscan nueva dueña con la ilusión de tener una nueva vida y salir a lucirse. Un gesto que muchos entienden como ecológico, pues se reduce la producción de nuevos artículos, aunque también supone una buena inyección de dinero a la cuenta corriente.

Sea cual sea la motivación que empuja a la diseñadora, lo cierto es que esta venta de su fondo de armario coincide con la publicación de diversas informaciones sobre su economía. Son muchos los que afirman que su situación no es tan boyante como la que gozaba al lado de José Ortega Cano. Pero quizá lo que ha perdido en estabilidad económica lo ha ganado en calidad de vida y es que se muestra como una mujer renovada, tanto a nivel personal, como también ahora en cuestiones de estilo. Porque este movimiento de vender las prendas que ya no usaba también le permite dar un giro a su estilo e invertir lo ganado en nuevos outfits.

Imagen del perfil de Ana María Aldón Redes sociales

Y más de cara a su futura boda. Si bien supondrá un gran desembolso inicial, también puede ser una oportunidad de hacer caja. Aunque su relación con Eladio siempre ha sido de lo más discreta, lo cierto es que el pasado fin de semana todo cambió cuando su novio le pedía matrimonio en directo en el programa ‘Fiesta’. Ella, a pesar de conocerle de apenas cuatro meses, no lo ha dudado ni un segundo, pues se siente que ha descubierto por fin a su compañero de vida ideal: “Quiero darte las gracias, porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida, que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero”. Tenemos boda a la vista y posibles conjuntos en el armario de Ana María Aldón a la venta para poder acudir como invitada perfecta.