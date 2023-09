Ana María Aldón estalla: “No soy yo la que tengo que dejar de joder”

Desde que anunciaron su compromiso hace una semana la diseñadora, Ana María Aldón ha estado recibiendo críticas por parte de su familia. La situación ha llegado a un punto que le es imposible no reaccionar ante los comentarios.

Y es que, empleando el programa ‘Fiesta’ como canal ha relatado la opinión de la familia de su exmarido José Ortega Cano. En concreto ha mencionado las palabras que Gloria Camila Ortega, hija del diestro, le ha dedicado a esta ante su reciente compromiso con Eladio: “Ha dicho que sea feliz y deje de joder. Yo no estoy jodiendo a nadie, solo estoy haciendo mi vida” afirmaba Ana María Aldón.

Ana María Aldón y su pareja Eladio Redes sociales

La diseñadora andaluza se ha mostrado muy enojada y cansada, asegurando que “solo quiero que me dejen ser feliz como yo dejo a los demás ser feliz”. Durante el programa reconoció que, si bien no había hablado del tema con José Ortega Cano, si había visto los vídeos en los que Gloria Camila le dedicaba unas desagradables palabras. “La verdad es que me molesta la respuesta. No soy yo la que tenga que dejar de joder. Nos llevamos muy bien y todo está conforme con respecto al niño. Yo tampoco entiendo por qué ha dicho eso. Todo el mundo está contento y está feliz”.

Y es que la situación de la expareja, aunque podría ser algo tensa, no es para nada de enemistad. “Nos saludamos de forma cordial. Estaba el pequeño delante y todo fue cordial”, relata uno de sus pasados encuentros con el torero y subraya que “la que soy prudente soy yo. Yo sí que soy prudente. Yo no estoy jodiendo a nadie” sobre la opinión que la joven se ha formado acerca de la relación existente entre Ana María Aldón y Eladio.

Sin embargo, la opinión sobre que la diseñadora está siendo algo apresurada en su relación ha sido expresada también por su propia hija Gema Aldón. Las palabras de la otra joven expresan su preocupación por su madre, debido a que ninguno de los dos se encuentra en la situación más sencilla para hacer frente a un compromiso con tan solo seis meses de noviazgo. “No esperaba estas palabras porque yo he hablado con ella. Ella sí me ha dicho que lo ve muy precipitado. Yo no me voy a casar mañana, pero soy muy feliz” ha señalado Ana María Aldón.