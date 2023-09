La sorprendente defensa de Ortega Cano a Ana María Aldón tras los ataques de su hija Gema por su boda con Eladio

José Ortega Cano se ha pronunciado sobre la polémica entre Ana María Aldón y su hija Gema, después de que la primogénita de la diseñadora se opusiera públicamente al nuevo compromiso de su madre con Eladio. La exconcursante de "Supervivientes" fue muy dura la colaboradora de "Fiesta", algo que sentó muy mal a la exmujer de Ortega Cano. "Le he dicho que se tome su tiempo, que reflexione. No le he ofrecido mi enhorabuena. Siento que se está equivocando. Ambos, mi madre y Eladio, provienen de relaciones anteriores que no fructificaron, y eso, sumado a que hay hijos de por medio, lo complica todo", declaró Gema sobre el futuro matrimonio de su progenitora con el asturiano.

"Veo en ella a una adolescente emocionada que ha olvidado todas las responsabilidades y cargas familiares que tiene. Mi madre debería tener los pies en la tierra y entender que casarse no es una decisión que se toma a la ligera", sentenciaba la joven sobre Ana María Aldón para "Socialité". Tras esto, la diseñadora de moda se pronunció en el programa que colabora: "Lo que me duele realmente es lo de mi hija. Ella dice que es muy precipitado, yo también lo pienso, pero tampoco me voy a casar mañana. Eladio me hace muy feliz y no voy a permitir que se le falte al respeto porque no se lo merece".

Ana María Aldón y su prometido IG Instagram

Después esta trifulca, José Ortega Cano, uno de los protagonistas (indirectamente) de esta historia, ha querido defender a su exmujer y madre de su hijo José María. A pesar de no querer entrar en las polémicas palabras que le dedicó Gema a la diseñadora, el diestro aseguró que "las polémicas no son buenas para nada". Una vez más, el padre de Gloria Camila reiteró que se alegraba mucho por su nuevo compromiso aunque, eso sí, no se ve acudiendo a la boda de su exmujer, de la que se separó hace menos de un año. "No, no, no. Eso ya es otra cosa", declaró su inviable presencia en el enlace matrimonial de la televisiva y Eladio.